Pánico por la supuesta llegada de dos extraterrestres en Estados Unidos: «No es broma»

Un vecino de la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos, llamó al cuerpo de policía de la ciudad el pasado 1 de mayo para reportar que en el patio trasero de su casa había dos grandes figuras de dos metros y medio con «ojos grandes» que parecían extraterrestres. El hombre dijo que las figuras le miraban fijamente y que no se marchaban de su propiedad. «Hay como una persona de 8 pies y tiene grandes ojos y nos mira y sigue ahí. Lo juro por Dios esto no es una broma», afirma el vecino durante la llamada a la policía. Acto seguido las autoridades confirman con él que son dos sujetos que están en su patio. «Sí y son muy grandes, parecen alienígenas», dice.

«Acabamos de ver de reojo que algo caía del cielo con luces. Cuando golpeó abajo hubo como un gran impacto y sentimos una fuerte energía. Oímos un montón de pasos cerca de nosotros», dijo el vecino de la ciudad norteamericana que se encontraba con dos personas cuando ocurrió el suceso.

🇺🇸👽🛸 | Una familia de Las Vegas dice que vivió un aterrador encuentro con supuestos ‘extraterrestres’ que habrían aterrizado en su patio trasero, convirtiendo una tranquila velada en un evento espeluznante. Esta información, confirmada por 8 News Now, agrega aún más misterio a… pic.twitter.com/Qntck2C44L — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) June 8, 2023

Durante la llamada a la policía, el vecino comenzó a describir aterrado a los supuestos extraterrestres. «Son muy grandes, tienen ojos y boca grande, no sé explicarlo… Sus ojos son brillantes, son 100% no humanos. Estoy muy nervioso… Juro por Dios que esto no es una broma, es la realidad, estamos aterrados», ha asegurado. Inclusive este mismo vecino logró grabar imágenes de uno de los presuntos extraterrestres.

🇺🇸 #EEUU | #LasVegas Un 🛸 #OVNI | #UFO | #OVNIS | #UFOs se ha estrellado en Las Vegas; el propietario de esta casa ha grabado imágenes de un «presunto» #Extraterrestre 👽 en el jardín de su casa. Ha llamado al ☎️ 911 y esto es lo que ha pasado. Actualizaremos la información. pic.twitter.com/1KZtUNrsfL — Ufologo Pedro Ramirez (@Ufologopedro1) June 12, 2023

Finalmente la Policía acudió a la vivienda para corroborar los hechos, ya que una hora antes de la alerta, el propio cuerpo estatal vio caer un objeto del cielo con luces. Los mismos vecinos relataban este hecho: «Acabamos de ver de reojo que algo caía del cielo con luces. Cuando golpeó abajo hubo como un gran impacto y sentimos una fuerte energía». La Policía de las Vegas abrió una investigación sobre lo sucedido debido a los testimonios que recogieron. Al no contar con pruebas suficientes, las autoridades calificaron y archivaron el caso como «infundado».