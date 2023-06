Las comidas españolas que están prohibidas en este país: nadie puede entenderlo

Japón es uno de los lugares del mundo donde hay más personas que superan los 100 años, allí hay algunas comidas españolas prohibidas en la dieta de estos supercentenarios. La dieta juega un papel importante en la salud de las personas, la calidad de los alimentos y la forma en la que los mezclamos y cocinamos es esencial. Michiko Tomioka es la nutricionista japonesa que vive en Estados Unidos y ha dado la voz de alarma. Estamos ante un tipo de dieta que dejaría fuera de casa algunas de las comidas españolas mundialmente conocidas.

Nadie puede entenderlo: estas comidas españolas están prohibidas en este país

Hay un lugar del mundo que puede presumir de tener una población centenaria y eso es parte a la dieta y a una filosofía de vida. La dieta de los japoneses es radicalmente distinta a la española, aunque aquí cada vez hay más centenarios hay algunos alimentos totalmente prohibidos por la nutricionista Michiko Tomioka.

Las carnes procesadas no son buenas para la salud. Eso no significa que no podamos comerlas de vez en cuando. Pero se acabaron las barbacoas con hamburguesas que no sean hechas de casa y los embutidos. El jamón ibérico en esencia es una pieza curada con sal con lo cual, es el más sano de los embutidos. Siempre comiendo con moderación.

Tomioka critica con fuerza estos alimentos procesados, especialmente las grasas: “no solo tienen un alto contenido en sal, sino que también contienen grasas saturadas que pueden aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, como el cáncer colorrectal y el cáncer de mama”. Enfermedades que cada vez están más presentes en países como Estados Unidos.

El tofú es la alternativa saludable, con un alto contenido en proteínas y muy poca sal o grasa. Justo lo que necesita para ponerse en forma y conservar la salud. Alimentarse con más verduras y frutas, pescado fresco y tofú que nos ofrezca sus mejores cualidades.

El peor enemigo de esta nutricionista son también los refrescos con azúcar que son responsables de algunas enfermedades como la diabetes. O los quesos crema que contienen un alto nivel de grasas perjudiciales para la salud. Son una apuesta segura hacia el colesterol malo que perjudica seriamente la salud.

Tampoco son buenos los dulces, esta nutricionista solo salva al chocolate negro por su alto contenido en antioxidantes. Este tipo de alimentos solo se deben comer en ocasiones especiales. Un trozo de tarta de cumpleaños y poco más para cuidar la salud y vivir hasta los 100 años.