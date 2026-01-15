Adiós a las ventanas de siempre: la tendencia de los años 80 ha vuelto a España y es mucho más cómoda y elegante

Durante décadas, las ventanas han tenido un papel puramente funcional en los hogares españoles. Hoy, sin embargo, adquieren un protagonismo renovado de la mano de una tendencia que nació en los años 80 y está experimentando un resurgimiento con diseños contemporáneos y nuevas soluciones de confort térmico y acústico: los cerramientos tipo mirador y balcones acristalados. Ésta nueva propuesta encaja a la perfección con la tendencia hacia hogares con más carácter y personalidad, alejados de los estándares minimalistas que han dominado el diseño de interiores en los últimos años.

En muchas ciudades, donde buena parte del parque residencial está formado por viviendas antiguas, este tipo de cerramientos son una de las principales tendencias de 2026, aunque con una imagen 100% renovada. A diferencia de los años 80, cuando se consideraban una simple ampliación de espacio para ganar metros útiles, ahora tienen un gran valor estético y se diseñan para mejorar la calidad de vida de quienes disfrutan de ellos.

Los miradores sustituyen a las ventanas tradicionales

Una de las principales diferencias entre los cerramientos antiguos y los actuales se encuentra en los materiales y en los sistemas de cierre, dos aspectos fundamentales que no sólo aumentan el confort, sino que también se traducen en un gran ahorro energético: al mejorar el aislamiento, se reduce la necesidad de climatización durante todo el año, lo que influye positivamente tanto en el bolsillo como en el medio ambiente.

Los perfiles de aluminio con rotura de puente térmico o PVC educen en gran medida la pérdida de calor, algo fundamental para aquellos hogares ubicados en zonas donde los inviernos son fríos. Mientras, los vidrios dobles o triples, con rellenos de gases inertes, mantienen el mirador caliente en invierno y fresco en verano. Por su parte, los sistemas de apertura modular permiten ventilar de distintas formas sin perder funcionalidad ni estética.

Estos cerramientos se han convertido en protagonistas de los hogares del siglo XXI debido a su valor decorativo. A diferencia de las ventanas tradicionales, ofrecen líneas más depuradas y una conexión más directa con el exterior, lo que se traduce en un espacio amplio y acogedor. Un mirador bañado en luz natural y con vistas despejadas al exterior aumenta la sensación de bienestar.

Una de las tendencias más clara es la reconversión de los balcones tradicionales en espacios útiles, como un rincón de lectura. También es posible ampliar la cocina o el salón sin necesidad de hacer grandes obras. Las posibilidades son infinitas, pero es necesario considerar la normativa.

El artículo 7 de la Ley de Propiedad Horizontal establece lo siguiente: «el propietario de cada piso podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél, cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario, debiendo dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad».

Por su parte, la Ley 16/1985, de Patrimonio Histórico Español, señala que «queda prohibida la realización de obras, intervenciones o modificaciones en bienes integrantes del Patrimonio Histórico Español sin la previa autorización de la autoridad competente, la cual deberá valorar su idoneidad conforme a los instrumentos de planeamiento y protección aplicables».

Código Técnico de la Edificación (CTE)

«El Código Técnico de la Edificación (CTE) es el marco normativo que establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)».

En cualquier obra que pueda afectar a la seguridad, el aislamiento o la seguridad de un edificio, como el cerramiento de balcones y miradores. En primer lugar, la seguridad estructural es clave. En ningún caso los cerramientos pueden sobrecargar la estructura existente ni alterar la estabilidad del balcón o el mirador.

Por otro lado, según el CTE, los cerramientos deben cumplir los valores mínimos de eficiencia energética y aislamiento acústico de cada zona climática. Finalmente, en cuanto a la ventilación y evacuación de humos, los cerramientos no pueden obstaculizar la ventilación forzada, rejillas o conductos de extracción, ni bloquear accesos de emergencia.

Una tendencia con futuro

El resurgimiento de los miradores y balcones acristalados, una tendencia que triunfó en los años 80 y que ahora regresa con fuerzas renovadas, responde a las necesidades de las familias actuales en cuanto a calidad de vida, diseño y eficiencia energética. Lejos de las ventanas de siempre, los cerramientos ofrecen oportunidades que hasta hace relativamente poco tiempo parecían reservadas única y exclusivamente a grandes viviendas.

Hoy, combinan tradición y modernidad, ofreciendo una forma de renovar el espacio sin perder carácter ni identidad. Y, aunque la nostalgia por las tendencias de décadas anteriores haya sido el punto de partida, la reinterpretación de los miradores y balcones los convierte en protagonistas del diseño residencial que apuesta por la comodidad, la elegancia y la eficiencia.