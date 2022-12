Adiós a ensuciar la cocina: con estos 3 sencillos pasos, no volverás a cometer este error

Muchas personas no suelen cocinar demasiado porque no les gusta lo mucho que se puede ensuciar la cocina al hacerlo, aunque lo cierto es que se puede cocinar de todo sin poner la cocina perdida, basta con organizarse mejor y poner en práctica algún truquito para lograrlo. Te contamos el trucazo definitivo para no ensuciar la cocina, bastará con seguir 3 sencillos pasos y tu forma de disfrutar en la cocina cambiará para siempre.

La limpieza es muy importante en cualquier parte de la casa, muy especialmente en la cocina, donde si se acumulan bacterias puede afectar gravemente a tu salud si llegan a los utensilios que utilizas para entrar en contacto con la comida o a la propia comida.

3 claves para no ensuciar la cocina

Buena planificación

Sea lo que sea que vas a cocinar en cada momento, es importante que te organices bien y prepares los ingredientes y utensilios con antelación. Según vayas utilizando, retira y limpia para que no se vaya acumulando la suciedad. Usar un delantal es una excelente decisión para así no mancharte la ropa. Prepara también un plato para apoyar en él la cuchara, espumadera o cualquier otro utensilio que puedas utilizar para remover y que pueda generar suciedad, así mancharás sólo ese plato y no tendrás tanto que limpiar después.

Una buena parte de la planificación es también tener a mano una bayeta que puedas ir pasando a cada mínima suciedad que se genere, así evitarás, por ejemplo, que las manchas se puedan secar y luego sea mucho más complicado eliminarlas, o te lleve más trabajo hacerlo.

Mesa despejada

Otra clave para no ensuciar la cocina es, a la hora de montar la mesa, utilizar manteles lavables y no llenar la mesa de cosas que no sean realmente necesarias, ya que los obstáculos pueden hacer que una bandeja o vaso se caiga, lo cual generaría mayor suciedad. Apoya siempre los cubiertos en los platos y evita generar suciedad con los restos de comida.

Limpieza inmediata

Hay quien cuando termina de comer o de utilizar la cocina deja las cosas en el fregadero y se quedan ahí hasta el día siguiente, lo cual es un gravísimo error por muchos motivos. Es importante limpiar en el momento para no acumular suciedad, y en el caso de las cosas para fregar, dejarlas ahí sin lavar hará que la suciedad se quede incrustada y después sea mucho más difícil quitarla, además de que proliferarán las bacterias.