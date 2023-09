Se acabó comer esto si lleva más de un día en la nevera: puede ser mortal

Muchas personas, especialmente las que no tienen tiempo en el día a día para cocinar, prefieren hacer varias comidas saludables del tirón y guardarlas en tuppers en la nevera para tirar de ellas durante la semana. Sin embargo, esta práctica que a priori parece terminar con la comida basura puede no ser tan beneficiosa para nuestra salud como te piensas. Es muy probable que estés cometiendo algunos errores que pueden llegar a ser muy peligrosos para nuestra salud. Aunque es muy importante hacer determinados gestos para ahorrar y para comer más sano, hay que ver los riesgos que esto conlleva. Según los expertos, esto es lo que no debes comer si lleva más de un día en la nevera.

Lo que no debes comer si lleva más de un día en la nevera

¿Sabes que el arroz 🍚 y la pasta no deben conservarse más de 24h en el frigo❄️?

Incluso aunque sepan bien, si no se consumen en un plazo breve pueden tener toxinas de Bacillus cereus 🦠.

— Beatriz Robles 🏳️‍🌈💜 (@beatrizcalidad) April 18, 2023

Son tiempos complicados en los que debemos aprovechar al máximo cada uno de los restos de comida que tengamos en casa. Pero cuidado, si está cocinada y es pasta o arroz tiene una vida útil bastante corta. Aunque huela bien y el gusto sea el adecuado, hay un límite que no debemos sobrepasar.

Llega un momento en el que debemos decir adiós a las sobras. Evitar que pasen demasiado tiempo en la nevera antes de comer pasa por cocinar lo justo y necesario para nuestra familia y evitar tirar comida. Si la dejamos en la nevera hay algunos riesgos que están muy presentes en nuestro día a día que debemos tener en cuenta.

En Saber vivir se habló de lo que sucedía con el arroz: “Una bacteria que no se destruye a temperaturas elevadas, aguanta hasta 100 grados y por encima, y con esos ciclos de recalentamiento podemos hacer que germinen las esporas y empiecen a aparecer compuestos tóxicos, toxinas, que nos pueden producir una gastroenteritis”.

La tecnóloga de los alimentos y divulgadora Beatriz Robles dejó bien claro: “No podemos perder la cuenta ni de los días que lleva en la nevera ni de las veces que lo hemos recalentado”. Con una sola vez y a ser posible el mismo día es lo recomendable. De otra forma, podemos congelar la comida para ir calentándola a medida que la necesitemos.

Siempre y cuando se respeten los ciclos de cada uno de los alimentos y tengamos bien marcadas las fechas. De igual forma es importante usar un buen recipiente que permita que la comida esté bien guardada, libre de cualquier bacteria que pueda llegar a nuestra mesa. Todo consejo es bienvenido, especialmente si viene de manos de una experta como Robles.

Algunos trucos para poder gestionar las comidas de la semana sin que pongan en peligro tu salud:

Mejor congelar : en nuestras planificaciones de comidas muchas veces pensamos «esto lo dejo para pasado mañana», pero luego llegan los imprevistos y el tupper se queda en la nevera más tiempo del que debe. Así que plantéate que lo mejor es cocinar y congelar.

: en nuestras planificaciones de comidas muchas veces pensamos «esto lo dejo para pasado mañana», pero luego llegan los imprevistos y el tupper se queda en la nevera más tiempo del que debe. Así que plantéate que lo mejor es cocinar y congelar. Tuppers de cristal : Aquí hay varias opiniones, pero los tuppers de cristal suelen ser más fáciles de limpiar, tanto a mano como en el lavavajillas, y suelen acumular menos olores y posibles manchas.

: Aquí hay varias opiniones, pero los tuppers de cristal suelen ser más fáciles de limpiar, tanto a mano como en el lavavajillas, y suelen acumular menos olores y posibles manchas. Etiqueta todo: Cuando vayas a congelar los alimentos, todos los expertos recomiendan etiquetar el tupper que vas a guardar, tanto si va al congelador como si va a la nevera para comer varios días después. Pon el contenido y la fecha en la que lo cocinaste.