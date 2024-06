La novedad de Mercadona que ha conquistado a los amantes del picante: el plato mexicano que triunfa

Si eres un apasionado de la comida mexicana y del picante, no puedes dejar pasar la última novedad que ha llegado a Mercadona. La famosa cadena de supermercados ha introducido un producto que ha capturado la atención y los paladares de los amantes del picante: el Pincho Mexicano de Pollo. Este plato promete ser una adición emocionante a la oferta de productos que encontramos en Mercadona, proporcionando una explosión de sabores auténticos y un toque de picante que deleitará a los más exigentes.

Mercadona siempre ha sido un supermercado reconocido por su capacidad para innovar y satisfacer los gustos de sus clientes. Esta vez, ha superado todas las expectativas al traer un producto que no solo es delicioso sino también fácil de preparar. Con la llegada del Pincho Mexicano de Pollo, los aficionados a la cocina mexicana ahora tienen un motivo más para visitar su tienda más cercana. Este plato no sólo ofrece un sabor auténtico, sino que también es una opción saludable y rápida de preparar.

Para todos aquellos que disfrutan de una buena dosis de picante en sus comidas, este nuevo pincho se presenta como la opción perfecta. Con una mezcla cuidadosamente seleccionada de especias y aromas naturales, y un toque de jugo de limón concentrado, Mercadona ha conseguido crear un plato que no dejará indiferente a nadie. Si te gusta el picante y la comida mexicana, corre a Mercadona y asegúrate de probar esta novedad que está causando furor entre los consumidores.

La novedad picante que arrasa en Mercadona

El Pincho Mexicano de Pollo con Varilla de Mercadona es una auténtica delicia que se presenta en una bandeja de aproximadamente 400 gramos, lo que corresponde a unos seis pinchos. Este producto destaca no sólo por su sabor sino también por la calidad de sus ingredientes. Con un 91% de carne de pollo, este pincho es una opción proteica excelente, conteniendo casi 17 gramos de proteína por cada 100 gramos. Además, es bajo en calorías, con solo 104 calorías por cada 100 gramos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener una dieta equilibrada sin renunciar al placer de comer algo delicioso.

Ingredientes de calidad

La clave del éxito de este producto radica en la calidad de sus ingredientes. El 91% de carne de pollo garantiza una textura jugosa y un sabor robusto, mientras que la mezcla de especias le da ese toque auténtico que recuerda a los mejores platos mexicanos. El concentrado de jugo de limón aporta una acidez refrescante que equilibra perfectamente el picante de las especias, creando una combinación de sabores que es simplemente irresistible.

Fácil y rápido de preparar

Una de las grandes ventajas del Pincho Mexicano de Pollo con Varilla es su facilidad de preparación. En solo cinco minutos, puedes tener un plato delicioso y saludable listo para disfrutar. Ya sea en la sartén o al grill, estos pinchos se cocinan rápidamente, lo que los hace perfectos para una comida rápida o una cena cuando el tiempo es limitado.

Para convertirlos además en un auténtico menú mexicano puedes acompañarlos con una fresca ensalada de aguacate y tomate o con unas tortillas de maíz para una experiencia más completa. Esta practicidad, sumada a su sabor y valor nutricional, lo convierte en una opción ideal para quienes llevan una vida ajetreada pero no quieren comprometer la calidad de sus comidas y también para esas comidas especiales que celebres este verano, ya que estos pinchos son perfectos para sorprender a tus invitados.

Un producto que ya es viral en redes sociales

Desde su lanzamiento, el Pincho Mexicano de Pollo de Mercadona ha recibido críticas muy positivas por parte de los consumidores que no han dudado en opinar sobre este producto en las redes sociales. Varios son los vídeos que podemos encontrar en TikTok e Instagram en los que se muestra este producto de Mercadona y se comenta su sabor auténtico y la facilidad con la que se prepara. Una de las cuentas que ha compartido la novedad de Mercadona ha sido @busosreview y su vídeo está lleno de comentarios positivos sobre estos pinchos mexicanos a base de pollo y especias.

View this post on Instagram A post shared by Busosreview (@busosreview)

Como puedes ver, Mercadona ha sabido captar la esencia de la cocina mexicana con su nuevo Pincho Mexicano de Pollo. Este producto no sólo destaca por su sabor y calidad, sino también por su practicidad y valor nutricional. Para todos los amantes del picante y de la comida mexicana, esta novedad es una opción que no deben dejar pasar ya que además tiene un precio que resulta muy económico. No te lo pienses entonces, y corre a tu Mercadona más cercano y descubre por ti mismo por qué este plato está conquistando los corazones y paladares de tantos consumidores o también puedes añadirlo a tu carrito de la compra en la tienda online de Mercadona.