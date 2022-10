Llenar la cesta de la compra es algo que parece costarnos cada vez más. Nos referimos como no, al precio de todos los productos de consumo que debido a la inflación ha crecido muchísimo en los últimos meses, pero además de fijarnos con lupa en el precio, es también importante que sepamos cómo comprar nuestros alimentos frescos para que al llegar a casa no nos encontremos con el hecho de que no están maduros o tal vez están pasados. Estas son las 9 cosas en las que debes fijarte antes de comprar alimentos frescos.

Cosas en las que fijarte al comprar alimentos frescos

Toma nota porque si sigues estos consejos podrás comprar alimentos frescos sin que te lleves luego sorpresas al llegar a casa.