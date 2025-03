La actriz Karla Sofía Gascón ha comprobado este lunes que tiene el respaldo de sus compañeros de profesión españoles, quienes han reconocido su labor en vez de hacerse eco del linchamiento contra ella por sus tuits. Han abrazado a Karla Sofía Gascón, que ha ganado el galardón a Mejor Actriz Protagonista por Emilia Pérez en los premios de la 33ª edición de Unión de Actores y Actrices. Gascón ha subido al escenario y ha lanzado unas duras palabras para sus detractores y otras cargadas de emotividad y de agradecimiento. Han sido sus primeras declaraciones públicas desde que estalla el caso… y no ha podido evitar las lágrimas.

«Muchas gracias, compañeros y compañeros. Decía Jamie Lee Curtis que a su hija trans la odiaban simplemente por existir y que cualquier excusa es buena para atacarnos. Hace cinco años estaba dando funciones de microteatro para una persona. Hace una semana estaba en los Oscar y a algunos les habría gustado verme en un árbol quemándome como en la Inquisición», ha dicho Karla Sofía Gascón para responder a quienes la atacaron.

«Me llamo Karla Sofía Gascón. No soy un robot, soy una actriz, con mis defectos. A veces un poco imbécil, pero quiero dejarle a mi hija un mundo mejor», ha señalado entre lágrimas.

«La Guerra de las galaxias es mi película favorita. Siempre he luchado contra ese lado oscuro de mí misma que he logrado vencer». Ha añadido que un buen actor o actriz creo que no se hace en las escuelas, sino que se hace viviendo. El arte viene de la imperfección del ser humano, de nuestros sentimientos y emociones».

«Una buena actuación no viene de nosotros queriendo ser mejor, sino que el actor que tenemos en frente haga el mejor papel de su vida y lo hemos conseguido en Emilia Pérez», ha reseñado Karla Sofía Gascón.

Y para finalizar, ha dicho que quiere dedicarle el premio «a todos vosotros, os he visto dejaros la piel en teatros y yendo a castings. Yo quería ser un ejemplo de superación, siento no haberlo podido ser. Voy a seguir dando lo mejor de mí. Que la fuerza nos acompañe en todos estos momentos tan oscuros que nos quedan por vivir. Más amor y no más odio», ha concluido.