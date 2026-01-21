Banco Santander ha alcanzado un acuerdo con la familia Zambrano para la gestión a largo plazo de la Colección Gelman. El conjunto reúne 160 obras fundamentales del arte mexicano del siglo XX, con piezas de figuras clave como Frida Kahlo, Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo y José Clemente Orozco, entre otros. Así, será la estrella de la inauguración del centro Faro de Santander, prevista para el próximo mes de junio.

En particular, la Colección Gelman Santander cuenta con 18 obras de Frida Kahlo que abarcan la totalidad de su trayectoria artística. El conjunto incluye diez pinturas, siete dibujos y un grabado, entre los que sobresalen autorretratos emblemáticos como Diego en mi pensamiento, Autorretrato con collar y Autorretrato con monos.

La colección se completa con obras de Diego Rivera, María Izquierdo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco, Gunther Gerzso, Francisco Toledo y David Alfaro Siqueiros, así como con una destacada selección de fotografía mexicana. En este ámbito figuran autores de referencia como Guillermo Kahlo, Graciela Iturbide, Gabriel Figueroa, Manuel Álvarez Bravo y Lola Álvarez Bravo.

El acuerdo «de gestión a largo plazo, y renovable» ha sido alcanzado con el apoyo e intervención de la Secretaría de Cultura de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que «han acompañado desde el primer minuto y ayudado mucho», ha señalado en el nuevo director del Faro, Daniel Vega, en un encuentro con la prensa.

Así, la Fundación Banco Santander se encargará de la «conservación, investigación y exhibición de la Colección Gelman Santander» que tendrá una «presencia permanente pero dinámica» en el nuevo centro cultural y de arte en la sede histórica del banco en el Paseo Pereda de la capital cántabra.

Obras en diálogo

El objetivo es mantener siempre parte de las obras en el Faro «en diálogo» con parte de la colección del Banco Santander y atender a los «cientos de peticiones de préstamos» para su muestra en museo e instituciones en el extranjero, ha apuntado el director de la Fundación Santander, Borja Baselga.

Las obras, que aún se encuentran en México, «van a venir muy pronto a España», incluidas las que tienen «declaratorio de monumento artístico de México», lo que implica su permanencia en el país y que sólo puedan estar en el extranjero por periodos de uno o dos años con licencia de exportación.

Sin embargo, Vega ha explicado que la obligatoriedad de viajar desde Santander a México al menos cada dos años para cumplir con los trámites aduaneros «no parece lo mejor para las obras», por lo que el Santander está estudiando con el INBAL «alguna fórmula que garantice la mejor conservación y el menor estrés para las obras», un acuerdo que «está en el interés de las partes».

«Tenemos superclaro cuál ha sido el recorrido (legal y judicial), si no, no hubiéramos hecho el acuerdo», ha subrayado, tras explicar que el deseo de Natasha Gelman era «que la colección permanezca lo más unida posible y se le diera la mayor difusión».

Pintura moderna y contemporánea

La Colección Gelman se formó a partir de la década de 1940 por el matrimonio Jacques y Natasha Gelman, que establecieron en México una colección centrada en la pintura moderna y contemporánea mexicana. Jacques Gelman, natural de San Petersburgo, se formó en Europa en el ámbito del cine y llegó a México en 1938, donde se estableció definitivamente tras casarse con Natasha Zahalka en 1941.

Amigo de Mario Moreno Cantinflas, impulsó la industria cinematográfica mexicana lo que le permitió financiar su creciente pasión por el coleccionismo de arte. El matrimonio Gelman creó tres importantes colecciones: una de arte moderno europeo con 81 obras de aristas tan relevantes como Renoir, Matisse, Kandinski, Modigliani, Picasso, Braque, Dalí, Balthus, y Miró, que fue donada al Museo Metropolitano de Nueva York en 1998.

Otra de escultura precolombina, y una tercera, de arte moderno mexicano, compuesta por más de 90 obras, que se inició con el encargo del retrato de Natasha a Diego Rivera en 1943, que es la que a partir de ahora gestionará el Banco Santander.

Labor de mecenazgo

Además de su labor de mecenazgo, el matrimonio Gelman mantuvo una relación muy estrecha con algunos de los artistas como Rivera, Kahlo, Rufino Tamayo o Gunther Gerzso y contribuyó decisivamente al reconocimiento internacional del arte moderno mexicano. Tras el fallecimiento de Jacques Gelman en 1986, Natasha Gelman siguió ampliando la colección asesorada por el curador norteamericano Robert R. Littman, a quien nombró albacea de la misma en su testamento.

Tras el fallecimiento de Natasha Gelman en 1998, Robert R. Littman creó la Fundación Vergel para administrar la colección a partir de 1999 y siguió incorporando a la misma nuevas obras de arte moderno y contemporáneo mexicano.

En 2023, la Familia Zambrano llega a un acuerdo con la Fundación Vergel para adquirir la Colección Gelman, un acuerdo que alimentó numerosas demandas ya que se consideraba a Littman como mero albacea de la colección y no como propietario.