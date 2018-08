Inauguraciones de septiembre

Septiembre marca el inicio de la temporada del arte. Es un mes importante, ya que las galerías inauguran su agenda anual y lo celebran con el gallery weekend, que este año tendrá lugar del 13 al 16 de Septiembre. El programa que presentan es muy variado, un abanico extenso de ideas y tendencias, al alcance de muchos bolsillos. He seleccionado dos exposiciones que, en mi opinión, son de las mejores propuestas artísticas.

José Dávila en la galería Travesía 4

La obra de este artista Mexicano nace a partir del lenguaje simbólico de la historia del arte y la cultura visual occidental. Influenciado por su formación como arquitecto, Dávila dispone de los objetos como si fueran elementos básicos en el dibujo (el punto, la línea y el plano), creando construcciones que ponen a prueba el equilibrio, la estabilidad y la permanencia. La exposición titulada ¨Not All Those Who Wander Are Lost¨ estará en la galería hasta finales de noviembre, reuniendo el trabajo más reciente del artista sobre papel, pintura y escultura. Su serie de pinturas presenta descripciones escritas, interrumpidas y contrapuestas, formando figuras geométricas deudoras del modernismo. En sus esculturas Dávila busca hacer evidentes y visibles los procesos físicos y dinámicos que son necesarios para que las cosas mantengan su forma y ocupen el espacio de una manera específica y determinada. Complementando la obra de la galería, el artista presentara una instalación en el Jardín botánico de Madrid, que solo podrá visitarse del 12 al 16 de septiembre. Esta instalación resume, a nivel material y formal, los elementos recurrentes utilizados a lo largo de la historia de la escultura. En toda la exposición podemos apreciar cómo Dávila produce composiciones verticales, que fusionan materiales orgánicos e industriales, elementos minimalistas y clásicos, utilizando también algunos objetos de construcción que remiten a su formación de arquitecto.

Thomas Kiesewetter en la Galería Casado Santapau

Thomas Kiesewetter es un artista contemporáneo, con sede en Berlín. Crea esculturas de metal monocromática, tanto para interior como para exterior. Su punto de inicio es siempre maquetas, hechas de cartón y papel, que se transforman en elegantes esculturas abstractas de chapa metálica dobladas de una forma juguetona y orgánica, casi humana.

Atornilladas y pintadas en colores vivos, sus esculturas recuerdan a figuras animadas con formas humanas o de animal producto de su imaginación. Estas figuras parecen haber sido congeladas en mitad de una acción, atrapadas a mitad de un camino en su articulación levemente neurótica. El artista se interroga sobra la imagen del cuerpo humano y su representación en la escultura, basándose en actos o posiciones figurativos-escultóricos de origen más tradicional como el beso, el abrazo, la figura del pie, o de una mujer agachada.

Al caminar alrededor de la escultura, las cavidades y los volúmenes se abren, se reducen y se cierran. El tiempo y el movimiento se convierte en los motivos centrales de la forma.

Las esculturas de Kiesewetter se han asociado repetidamente con el lenguaje formal del modernismo y sus descendientes, desde Vladimir Tatlin hasta Alexander Calder llegando hasta Anthony Caro.

Sin duda estas dos exposiciones pueden entusiasmar a un público muy variado.