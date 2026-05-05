Ni ‘pixie’ ni ‘wolf cut’: el corte de pelo rejuvenecedor que ya es el favorito de las mujeres elegantes

Innovar en cortes de pelo se ha convertido en una de las claves para renovar el estilo personal sin necesidad de cambios extremos. Este año, las propuestas capilares apuestan por líneas limpias, estructuras definidas y acabados pulidos que transmiten seguridad y modernidad. Como tendencia, el corte de pelo rejuvenecedor es el corte de pelo blunt bob, uno de los favoritos en peluquerías y redes sociales.

Su estética minimalista pero impactante lo convierte en una opción ideal para quienes buscan un look sofisticado, versátil y fácil de mantener, adaptándose a diferentes tipos de rostro y estilos con gran personalidad y elegancia. El blunt bob es un corte de cabello recto, sin capas, que se caracteriza por tener una línea uniforme y precisa, generalmente a la altura de la mandíbula o ligeramente por debajo. Su principal rasgo es el acabado “blunt” o contundente, que aporta densidad visual al cabello y un aspecto más saludable.

El corte de pelo rejuvenecedor que querrás

Según Melville&Co, es adecuado para afilar una cara ovalada y el mejor corte de pelo que permite los cabellos finos y lisos, es atemporal y de los más demandados de todos los tiempos. Este corte favorece especialmente a cabellos lisos o ligeramente ondulados, ya que resalta la forma geométrica.

Además, puede adaptarse con flequillo o sin él, dependiendo del estilo que se quiera lograr, ofreciendo un equilibrio perfecto entre modernidad y elegancia atemporal.

Este tipo de corte, al redistribuir el volumen de forma inteligente, ayuda a mantener la integridad del cabello sin sobrecargarlo.

¿Qué es el corte de pelo blunt bob?

El término “blunt” hace referencia a su acabado contundente, que aporta una sensación de densidad y volumen al cabello. Se trata de un corte recto, sin capas ni desfilados, que se caracteriza por una línea uniforme y definida en las puntas.

Generalmente, su longitud se sitúa entre la mandíbula y los hombros, aunque puede adaptarse ligeramente según las preferencias personales.

Este estilo se ha popularizado por su estética minimalista y su capacidad de realzar las facciones del rostro. Es especialmente favorecedor en cabellos lisos o ligeramente ondulados, ya que permite apreciar mejor su estructura geométrica. “Por su elegancia y facilidad de peinado, se ha convertido en un clásico de los salones de peluquería y en uno de los tipos de corte de cabello más famosos de la historia”, asegura Melville&Co.

Las características del corte de pelo rejuvenecedor

Línea recta

El blunt bob se distingue por su corte totalmente recto, sin irregularidades ni desniveles. Esta línea precisa crea un efecto visual limpio y ordenado que transmite sofisticación y cuidado estético.

Ausencia de capas

A diferencia de otros cortes, aquí no se utilizan capas ni técnicas de entresacado. Esto permite que todo el cabello tenga el mismo largo, generando un acabado compacto y uniforme.

Longitud versátil y personalizable

Aunque suele situarse entre la mandíbula y los hombros, el blunt bob puede adaptarse a distintas longitudes: más corto para un look audaz o más largo (long bob) para un estilo más clásico y manejable.

Efecto de mayor densidad capilar

Al mantener todas las puntas alineadas, el cabello parece más abundante y grueso. Es especialmente recomendable para personas con cabello fino.

Acabado pulido y elegante

Este corte de pelo rejuvenecedor luce especialmente bien cuando el cabello está liso, ya que resalta la precisión del corte.

Versatilidad con flequillo

Aunque suele llevarse sin flequillo, admite versiones con flequillo recto, abierto o lateral, lo que permite personalizar el estilo sin perder su esencia.

Peinados para lucir el corte de pelo rejuvenecedor

Liso pulido: perfecto para un look elegante y sofisticado

Ondas suaves: aportan movimiento sin perder la estructura del corte

Efecto despeinado: ideal para un estilo casual y moderno

Raya al medio: resalta la simetría del corte

Con flequillo recto: aporta un aire más juvenil y moderno

El paso a paso para lograr el corte blunt bob