Alejandra Silva ha abierto el álbum más íntimo de su boda con Richard Gere para celebrar su octavo aniversario de matrimonio, una fecha que ha conmemorado con un mensaje cargado de romanticismo… y alguna que otra dosis de intensidad. «Te volvería a elegir en cada vida», ha escrito Silva junto a una selección de imágenes inéditas del enlace, celebrado en 2018 en el rancho que la pareja posee a las afueras de Nueva York. Una declaración que no deja lugar a dudas sobre el momento que atraviesa la relación, aunque también eleva el listón sentimental a niveles difíciles de gestionar para el común de los mortales.

En su publicación, la empresaria recuerda aquel día como «uno de los más mágicos» de sus vidas, marcado por el amor, la emoción y la sensación de estar comenzando algo especial. Un relato que encaja perfectamente con la narrativa que ha acompañado a la pareja desde sus inicios: la de un romance casi de película que comenzó en un momento complicado para ambos.

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Se conocieron en Positano, cuando Silva trabajaba en un hotel y ambos atravesaban procesos de separación —ella del empresario Govind Friedland y él de la actriz Carey Lowell—. Según ha contado en varias ocasiones, lo más llamativo de aquel primer encuentro es que no reconoció al protagonista de Pretty Woman, uno de los rostros más populares de Hollywood. Un detalle que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las anécdotas más repetidas de su historia.

Ocho años después de su boda, la pareja ha construido una vida en común que se reparte entre Estados Unidos y España, con dos hijos en común y una rutina familiar que ha ido ganando peso frente a la exposición pública. Aun así, en fechas señaladas como esta, ambos recurren a gestos que refuerzan esa imagen de unión sólida y prácticamente inquebrantable.

No es la primera vez que Silva comparte mensajes de este tipo. En otras ocasiones ha desvelado algunos de los supuestos «secretos» de su relación, basados en la comunicación y en pequeños gestos cotidianos. Una fórmula sencilla sobre el papel, aunque vista desde fuera —y acompañada de frases como la de «cada vida»— pueda parecer más cercana a un guion romántico que a la vida real. Gere, por su parte, ha manifestado en repetidas ocasiones su afinidad con España, país en el que la familia ha pasado largas temporadas en los últimos años. Aunque el actor se muestra entusiasmado con la cultura y el estilo de vida, el idioma sigue siendo una asignatura pendiente, algo que Silva ha comentado con naturalidad en más de una ocasión.