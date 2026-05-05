Qué es el misterioso anillo negro que llevaba Juanma Moreno en el debate electoral, qué utilidad tiene y cuánto cuesta

Durante el debate electoral en RTVE de anoche, muchos espectadores se fijaron más en el anillo en la mano izquierda del candidato del PP, Juanma Moreno, que en algunos de los cruces de reproches electorales.

Cada vez que el presidente de la Junta de Andalucía gesticulaba, destacaba un discreto pero llamativo aro negro en su dedo índice. ¿Qué es y qué utilidad tiene? Las especulaciones volaron en las redes sociales durante y después del debate. Sin embargo, ninguna acertó: la realidad se acerca a la tecnología.

Se trata del Samsung Galaxy Ring, un anillo inteligente de titanio ligero y diseño minimalista. No es una joya convencional, sino un dispositivo de última generación diseñado para monitorizar la salud: ciclos de sueño, ritmo cardíaco, temperatura corporal, oxígeno en sangre y niveles de energía.

Según ha trascendido, el anillo fue un regalo de su familia, por los episodios de insomnio que sufre Juanma Moreno. El presidente lo ha incorporado a su rutina diaria para gestionar mejor su descanso, sincronizándolo con su móvil y recibiendo alertas sobre su fatiga. Lo lleva en el dedo índice (no en el anular) porque los sensores infrarrojos necesitan un contacto estable y preciso con la piel para ofrecer mediciones fiables durante el movimiento.

Su precio, que supera los 440 euros, lo sitúa en la gama alta de wearables, comparable a competidores como el Oura Ring (usado por figuras como el Rey Juan Carlos). En al caso de Juanma Moreno, llevar este anillo, lejos de ser un capricho estético, es una apuesta por herramientas tecnológicas para cuidar su bienestar en una campaña exigente.

El anillo de Juanma Moreno que Trump quiere que lleven todos los norteamericanos

Está claro que el panorama tecnológico está cambiando. Tal es el impacto de estos anillos inteligentes que el Departamento de Salud de los EEUU los ha elegido como el dispositivo del momento. De hecho, la administración de Donald Trump respalda activamente estos wearables, promoviendo su adopción masiva entre los ciudadanos.