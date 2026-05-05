La mujer de Alberto Álvarez, el torero que se cayó a una trituradora: «Me decía, Vero, ayúdame»

El ámbito taurino de nuestro país no está atravesando por un buen momento. Durante la Feria de Abril, Morante de la Puebla y Roca Rey, dos importantes figuras del ámbito, sufrieron graves cornadas por las que tuvieron que ser intervenidos de urgencia. Ahora, a estas complicadas cogidas se suma el accidente de Alberto Álvarez (45), el diestro que el pasado fin de semana cayó en una trituradora de pienso en su finca de Ejea de los Caballeros, una ciudad de Zaragoza.

De manera inmediata, Alberto fue trasladado hasta el Hospital Universitario Miguel Servet, donde permanece ingresado en la UCI desde entonces. Es por ello por lo que su estado de salud ha generado una enorme preocupación en los últimos días pero, en medio del revuelo, Verónica, su prometida, ha roto su silencio y ha detallado cómo ocurrió exactamente el accidente.

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«Yo por lo que puedo saber es que él se resbaló cuando fue a cortar la cuerda. Se cayó, se sujetó y salió él solo. Entonces me llamó y luego se dirigó hacia el coche. Y ya fue cuando lo vio su padre y Cayetana, que es la hija de Daniel, porque yo les llamé para que fuesen a socorrerlo», comenzaba a explicar. Añadía que ella en ese momento se puso muy nerviosa porque «no podía hacer nada porque no estaba con él», ya que este se encontraba «haciendo las labores del campo que hacía todos los días para dar de comer a sus animales».

«Salió el solo con impulso. Recordando a nuestra hija Macarena y con mucha fuerza. De verdad que es una persona muy buena y fuerte. Cualquiera que lo conoce sabe la fuerza que tiene. Los toreros son de otra pasta», expresaba. Sobre cómo llegó al hospital, Verónica ha señalado que lo primero que hicieron los médicos fue estabilizarlo porque había perdido mucha sangre. Además, hacía hincapié en que los profesionales de la salud hicieron «una labor increíble» porque primero le salvaron la vida, que era lo fundamental, y después las piernas.

En cuanto a su actual estado de salud, la mencionada ha anunciado que sigue en la UCI pero que «va evolucionando favorablemente». «Estamos esperando a que lo suban a planta y a que siga con la recuperación poco a poco y tranquilo», contaba.

Antes de terminar, Verónica anunciaba que aún no tenían una fecha de boda fijada porque estaban esperando a que terminara la temporada para ello. Aun así, no ha dejado pasar la oportunidad de deshacerse en halagos al que algún día está segura que se convertirá en su marido. «Yo creo que el que es torero en la plaza lo es también fuera de ella. Y lo demuestra con un gran respeto, una gran educación y una fuerza. Y para eso, día a día se preparan. Y luego transmiten esa paz y esa tranquilidad, y de verdad que Alberto es una persona increíble y muy fuerte», concluía.