Nuevo rifirrafe entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el papa León XIV. «Está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente», ha expresado Trump sobre la postura del Papa sobre Irán. La crítica llega unos días antes de que el secretario de Estado, Marco Rubio, visite Roma y el Vaticano.

«El Papa prefiere hablar de que está bien que Irán tenga un arma nuclear. No creo que eso sea bueno. Creo que está poniendo en peligro a muchos católicos y a mucha gente», ha dicho durante una entrevista en la cadena Salem News Channel.

El Vaticano asegura que el Papa predica la paz

Por su parte, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha afirmado que los «ataques» contra el «jefe y guía espiritual de la Iglesia católica, no son ni comprensibles ni útiles para la causa de la paz». «Reafirmo el apoyo a cada acción y palabra del papa León; los suyos son testimonios en favor del diálogo, del valor de la vida humana y de la libertad. Una visión que comparte también nuestro Gobierno, comprometido a través de la diplomacia a garantizar estabilidad y paz en todas las áreas donde hay conflicto», ha añadido.

Gli attacchi nei confronti del Santo Padre @Pontifex_it, capo e guida spirituale della Chiesa cattolica, non sono né condivisibili né utili alla causa della pace. Ribadisco il sostegno ad ogni azione e parola di Papa Leone, le sue sono testimonianze in favore del dialogo, del… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) May 5, 2026

El número dos de la Santa Sede, Pietro Parolin, ha indicado que el pontífice «sigue en su camino» de «predicar el Evangelio» tras ser preguntado por los comentarios de Trump.

Visita de Marco Rubio al Vaticano

El encuentro de Marco Rubio con el pontífice tiene como objetivo recomponer las relaciones con la Santa Sede tras los choques de las últimas semanas. Trump dijo que no quería «un Papa que piensa que es aceptable que Irán posea el arma nuclear».

Las críticas provocaron numerosas reacciones de varios jefes de Estado, entre ellas la de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Marco Rubio tiene previsto un encuentro con Meloni y otros líderes italianos tras su encuentro con el Papa León.