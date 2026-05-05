Los veterinarios coinciden: éstas son las 10 razas de perros más tranquilas para tener en casa

A la hora de adoptar un perro como mascota, es de especial interés saber que existen algunas razas que destacan por ser más tranquilas que otras y pueden aportar una gran sensación de calma en el hogar. Ahora bien, aunque algunos perros tranquilos lo son por su genética, es importante tener en cuenta que esto no siempre es determinante, por lo que puede ocurrir que un perro de una raza tranquila sea, posteriormente, bastante activo; la educación y el estilo de vida también influyen mucho.

Existen razas con mayor tendencia a la calma que otras, tanto de tamaño grande como pequeño, formando un grupo de perros tranquilos ideales para la convivencia. No obstante, que un perro sea tranquilo no significa que no necesite ejercicio, ya que puede ser calmado en casa pero muy activo fuera de ella. Éstas son algunas de las razas de perros más tranquilas.

Las razas de perros más tranquilas y cariñosas del mundo

«Estos son los perros más cariñosos del mundo. A estos perros cariñosos no hay nada que les guste más que estar en compañía de los suyos, así que los siguientes perros pueden ser considerados como los más cariñosos y los más tranquilos. El beagle es un perro muy afectuoso y alegre que disfruta exteriorizando su amor por ti y tu familia.

El bichón maltés con sus dueños son tan amorosos y entregados que solo les falta despegar del suelo como si fueran helicópteros de tanto que mueven la cola y esto ocurre porque se sienten muy felices a tu lado. El carlino o pug son perros dulces y juguetones y amantes de su familia que con una mirada lo dicen todo y son capaces de transmitir todo su cariño, fidelidad y entrega aun con lo poco que le brindes.

El cocker spaniel no es muy amigo de otros seres de su raza, ama a los humanos y en especial con los que convive. Pero el golden retriever será el primero en que se lance sobre ti al verte y el que pondrá sus ojos tristes cuando te vea partir hacia el trabajo. Tal vez te sorprenda ver en esta lista al pastor alemán como uno de los perros más cariñosos del mundo, pero lo cierto es que tras ese porte tan apuesto se encuentra un corazón deseoso de serte fiel hasta el último minuto del día».

Beagle

Es una raza muy afectuosa con su familia, a la que muestra cariño constante y una fuerte necesidad de compañía. Debido a su instinto cazador, tiene un olfato muy desarrollado y puede distraerse fácilmente siguiendo rastros.

Bichón Maltés

Destaca por su carácter afectuoso y su gran necesidad de compañía, ya que no le gusta estar solo durante mucho tiempo. Es inteligente y aprende con facilidad, especialmente si el adiestramiento se basa en refuerzos positivos.

Carlino (Pug)

El Carlino o Pug es un perro pequeño, tranquilo y poco activo, ideal para la vida en familia. Requiere poco ejercicio y disfruta estar en el sofá junto a sus dueños. Es cariñoso, equilibrado y perfecto para un estilo de vida relajado en familia.

Cocker Spaniel

El Cocker Spaniel es un perro muy cariñoso, sensible y leal, especialmente unido a su familia. Destaca por su gran afecto hacia las personas con las que convive, con quienes busca constantemente compañía.

Golden Retriever

El Golden Retriever es una de las razas más populares por su carácter amable, equilibrado y muy sociable. Es un perro extremadamente cariñoso, ideal para familias con niños, ya que muestra paciencia y dulzura en todo momento.

Pastor Alemán

Aunque tiene un aspecto imponente, es muy fiel a su familia y protector con su entorno. Necesita ejercicio físico y mental constante para mantenerse equilibrado.

Labrador Retriever

El Labrador Retriever es un perro alegre, sociable y extremadamente amigable, conocido por su excelente carácter. Es muy cariñoso con las personas y especialmente bueno con niños, lo que lo convierte en una de las razas familiares más populares.

Bulldog inglés

Aunque a primera vista puede parecer fuertes y robustos, en realidad suelen tener un carácter muy tierno y afectuoso. Además, suele mostrarse sociables y amigables tanto con personas como con otros perros e incluso con desconocidos.

Boxer

A pesar de su aspecto atlético e imponente, es un perro muy afectuoso, especialmente con los niños, con quienes muestra una gran paciencia y dulzura. Es inteligente y aprende con rapidez, aunque puede ser algo impulsivo.

Cavalier King Charles spaniel

El Cavalier King Charles Spaniel es una raza de perro muy inteligente y fácil de entrenar, lo que lo convierte en una excelente opción cuando se busca un perro tranquilo. Además, su adiestramiento suele ser sencillo y amable, lo que refuerza su carácter como perro de compañía ideal.