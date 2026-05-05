Así son Luis y Julia, la pareja de ‘La Isla de las Tentaciones 10’ que se conoció de manera sorprendente

Luis Capa (27 años) y Julia Garrigós (29 años) son una de las parejas más conflictivas de La isla de las tentaciones 10. Los alicantinos han aterrizado en República Dominicana con una misión clara: descubrir si su amor es lo suficientemente sólido para superar las inseguridades que han marcado su primer año de relación. Te lo contamos todo sobre ellos: desde cómo se conocieron a cómo está siendo su paso por el programa de Telecinco.

Un flechazo entre correas y parques

La historia de Luis y Julia parece sacada de una comedia romántica, aunque con un trasfondo complicado. Se conocieron en Alicante mientras paseaban a sus perros. Sin embargo, el inicio no fue sencillo, ya que en aquel momento ambos tenían otras parejas.

A pesar de la atracción inmediata, respetaron sus compromisos hasta que el destino —y la soltería— los volvió a unir tiempo después. Para Luis, modelo de profesión y ex Míster Valencia, Julia representa su «primer amor de verdad». Para ella, estudiante de Psicología, la realidad es más compleja: las dudas sobre el pasado «golfo» de Luis y la exposición que él tiene en su trabajo han generado una barrera de desconfianza difícil de derribar.

Una pareja al límite en ‘La isla de las tentaciones’

Desde el primer día, el paso de la pareja por el reality ha sido una montaña rusa emocional. Julia no tardó en venirse abajo al ver la actitud de Luis en la villa, lo que la llevó a solicitar una hoguera de confrontación apenas tres días después de comenzar la aventura.

AVANCE | 💥La hoguera de confrontación de Julia y Luis, en ‘La Isla de las Tentaciones 10’. Esta noche a las 21:45h en @telecincoes pic.twitter.com/wDn8IIYPRU — Mediaset España (@mediasetcom) April 28, 2026

La joven llegó al encuentro dispuesta a abandonar el programa, reprochándole a Luis gestos tan específicos como «jugar con hielos» con las solteras, algo que ella consideró una falta de respeto total. «Ves un hielo y ya te quieres ir, no estás entendiendo de qué va esto», le recriminó Luis durante su tenso cara a cara frente a Sandra Barneda.

A pesar de los reproches y las lágrimas, la pareja decidió darse una segunda oportunidad y continuar en sus respectivas villas. No obstante, la estabilidad pende de un hilo: mientras Luis intenta demostrar que Julia es su prioridad, ella lucha contra el fantasma de la soledad que sentía antes de entrar. Con la tentadora Nieves acechando la fidelidad de Luis, el futuro de los alicantinos es, ahora mismo, la gran incógnita de la edición.