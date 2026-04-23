Juan Carlos I dispara ventas y Mar Flores se hunde: el Día del Libro que desmonta el ‘hype’ celebrity

En un mercado editorial cada vez más competitivo, hay una tendencia que no deja de crecer: la irrupción de personajes conocidos, ya sea de la televisión, la política o la crónica social, en las mesas de novedades. Firmas, campañas en prime time, exclusivas en revistas y una presencia constante en tertulias, convierten cada lanzamiento en un pequeño acontecimiento mediático. Pero este Día del Libro deja una conclusión clara en las librerías: la popularidad no siempre se traduce en ventas, y el fenómeno del «libro celebrity» está lleno de matices. Librerías consultadas por este medio coinciden en que el ruido mediático no siempre empuja a los lectores hacia la caja, y que el comportamiento del público es mucho más selectivo de lo que podría parecer desde fuera. «Hay libros que generan conversación, pero no necesariamente rotación. Y luego están los que se venden solos, casi en silencio», resume el responsable de una librería del centro de Madrid.

En esa segunda categoría aparece, de forma destacada, el libro del Rey Juan Carlos I. Según confirman varios puntos de venta, su autobiografía ha sido la que mejor ha funcionado en términos de demanda. «Ha habido mucho interés desde el primer día. Influye el momento histórico, la figura, todo lo que representa. Va por delante de otros títulos muy mediáticos», señalan. En algunos establecimientos lo describen como «el fenómeno inesperado de la temporada», con una demanda sostenida incluso semanas después del lanzamiento.

Los datos editoriales refuerzan esa percepción: en el caso de las memorias de Juan Carlos I, el libro superó los 40.000 ejemplares vendidos en apenas cinco días y alcanzó varias ediciones en su primera semana, impulsado por una potente campaña internacional previa y el efecto arrastre de la expectación mediática.

Muy cerca en visibilidad mediática, pero no en resultados, se sitúan otros nombres del universo celebrity. El libro de Mar Flores, Mar en calma, ha sido uno de los ejemplos más comentados en el sector. Pese a la expectación generada por sus memorias y su intensa exposición mediática, las cifras apuntan a un rendimiento discreto: alrededor de 2.700 ejemplares en su primer mes en librerías. «La realidad es que no hemos vendido muchos», señalan desde una librería de la zona centro. En el sector lo interpretan como un caso claro de desajuste entre impacto mediático y compra real.

Algo similar ocurre con Isabel Preysler, cuya presencia en el mercado editorial suele generar una expectación inmediata alimentada por su peso mediático y su capacidad para concentrar titulares, pero que no siempre se traduce en ventas sostenidas en librerías físicas. En el sector lo explican con una idea bastante repetida: el «efecto estreno» es potente, pero breve. «Hay lanzamientos que arrancan muy bien la primera semana, incluso con mucha visibilidad en medios, pero después se estabilizan rápido. Son libros que funcionan en momentos concretos, más ligados al impacto mediático que a la compra recurrente», apunta el responsable de otra librería. «No necesariamente construyen un recorrido largo en mesa».

En el extremo opuesto del fenómeno se encuentra Juan del Val, cuyo último lanzamiento, Vera, una historia de amor, impulsado además por el Premio Planeta, ha tenido una respuesta especialmente sólida en ventas. Según los datos comunicados por el grupo editorial, la novela se ha convertido en el título ganador del galardón con mejor arranque reciente, superando las 200.000 copias vendidas en sus primeras semanas de vida, una cifra que lo sitúa directamente en la franja alta del fenómeno superventas en España.

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