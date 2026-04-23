Vuelve «con más fuerza» la joven ‘expulsada’ de la Feria por tener ataxia: «Nadie debería sentirse fuera de lugar»

Carolina, una joven sevillana que convive con ataxia, ha regresado este año con «más fuerza» a la Feria de Abril, a pesar de que en la edición anterior vivió un episodio «muy desagradable». La ataxia es un trastorno neurológico caracterizado por la falta de coordinación en los movimientos voluntarios debido a daños en el cerebelo. Como consecuencia de esta enfermedad, Carolina se desplaza en silla de ruedas.

Por este motivo, el año pasado le recomendaron no acudir al recinto ferial. Sin embargo, su madre ha compartido a través de su perfil de Instagram cómo, pese a la mala experiencia del año anterior, Carolina ha decidido volver a disfrutar de la semana de feria.

«La feria es para todos, también para quienes van en silla de ruedas. También para quienes necesitan mirar el mundo desde otra altura, para los que luchan cada día por estar. Este año volvemos, con más fuerza, con más conciencia y con la certeza de que nadie debería sentirse fuera de lugar por ser como es. La inclusión no es un favor, es un derecho».

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A través de este perfil, Marian Vaya, la madre de la joven, ha convertido su experiencia familiar en una forma de divulgación diaria. En sus publicaciones muestra, con naturalidad, cómo es el día a día conviviendo con esta enfermedad neurodegenerativa: desde las rutinas de cuidado y las dificultades de movilidad hasta los avances y adaptaciones que permiten mejorar la calidad de vida de sus tres hijos, que padecen la misma enfermedad.

Sus vídeos también funcionan como una herramienta de concienciación social, acercando al público a una enfermedad poco conocida y dando visibilidad al papel fundamental de las familias cuidadoras.