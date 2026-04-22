Ni correr ni montar en bici: el ejercicio olvidado que mejor aumenta el flujo sanguíneo y fortalece el corazón según los expertos

La salud del corazón depende en gran medida de los hábitos diarios, y entre ellos, la actividad física ocupa un lugar fundamental. Mantenerse activo no solo ayuda a controlar el peso corporal, sino que también mejora la circulación sanguínea, regula la presión arterial y fortalece el músculo cardíaco. Hay un ejercicio que fortalece el corazón.

En un contexto donde el sedentarismo se ha vuelto cada vez más común, incorporar ejercicio regular es una de las decisiones más efectivas para prevenir enfermedades cardiovasculares. Dentro de las distintas opciones disponibles, la natación destaca como una de las más completas, ya que combina trabajo aeróbico, resistencia muscular y bajo impacto en las articulaciones. Según la Clínica Bio Salud, La natación es una actividad aeróbica excepcional que ofrece numerosos beneficios para la salud cardiovascular y pulmonar. Este deporte trabaja simultáneamente diferentes grupos musculares, mejora la resistencia y favorece la coordinación sin generar impacto en las articulaciones.

El ejercicio que fortalece el corazón

Según la Fundación Española del Corazón, al entrar en el agua el peso corporal se ve compensado por la fuerza de flotación, lo que libera al organismo de parte de la compresión causada por la gravedad.

Además, practicar natación es algo apto para personas de todas las edades y niveles de condición física, lo que la convierte en una actividad accesible y segura. La natación no solo fortalece el cuerpo, sino que también tiene un efecto relajante que ayuda a reducir la ansiedad y el estrés.

Al practicarse en el agua, el cuerpo experimenta una sensación de ligereza que facilita el movimiento y permite realizar ejercicios de manera más eficiente, promoviendo un entrenamiento integral y equilibrado en todos los aspectos. «Al nadar, el cuerpo debe esforzarse para suministrar oxígeno a todos los músculos trabajando, lo que hace que el corazón y los pulmones trabajen más eficientemente», aseguran desde la Clínica Bio Salud.

Los beneficios de la natación que fortalece el corazón

La natación no es solo un ejercicio aeróbico. Sanitas afirma que Se trata de una de las actividades físicas más completas que existen y sus efectos positivos alcanzan tanto el cuerpo como la mente. Su práctica constante genera adaptaciones positivas en el corazón y en todo el sistema circulatorio. Sus principales beneficios incluyen:

Aumenta la capacidad pulmonar y la eficiencia respiratoria

La natación exige un control consciente de la respiración, lo que fortalece los pulmones y mejora la capacidad de intercambio de oxígeno. Esto beneficia directamente al corazón, ya que recibe sangre mejor oxigenada, facilitando su trabajo y aumentando el rendimiento físico.

Mejora la circulación sanguínea

La presión del agua sobre el cuerpo favorece el retorno venoso, ayudando a que la sangre fluya de manera más eficiente hacia el corazón. Esto mejora la oxigenación de los tejidos y contribuye a una mejor eliminación de toxinas. Como resultado, el organismo funciona de manera más equilibrada y eficiente.

Fortalece el músculo cardíaco

Al nadar, el corazón debe bombear sangre de manera más eficiente para abastecer de oxígeno a los músculos en movimiento. Con el tiempo, esto fortalece el miocardio, permitiendo que el corazón trabaje con menos esfuerzo en reposo.

Un corazón más fuerte reduce el riesgo de insuficiencia cardíaca y mejora la resistencia física general. El Dr. Sebastián Arrieta explica que Con cada brazada en el agua, estás ejercitando no solo tus músculos, sino también tu corazón y tus pulmones, fortaleciendo tu sistema cardiovascular y manteniéndolo en forma.

Reduce la presión arterial

La natación ayuda a relajar los vasos sanguíneos y mejorar su elasticidad, lo que facilita el flujo de sangre. Esta adaptación contribuye a disminuir la presión arterial, especialmente en personas con hipertensión. Practicar este deporte de forma regular puede ser una herramienta clave en la prevención y el control de enfermedades cardiovasculares.

Reduce el estrés

El estrés crónico es uno de los principales enemigos del sistema cardiovascular. La natación, al tener un efecto relajante, ayuda a disminuir los niveles de cortisol (la hormona del estrés), favoreciendo un estado de calma que beneficia directamente al corazón.

«Además, nadar estimula la producción de endorfinas, conocidas como las hormonas de la felicidad. Este proceso natural mejora el estado de ánimo, aporta energía y ayuda a combatir el cansancio mental», asegura Sanitas.

Regula la frecuencia cardíaca

Las personas que nadan regularmente suelen presentar una frecuencia cardíaca en reposo más baja, lo que indica un corazón más eficiente. Esto significa que el corazón necesita menos latidos para cumplir su función, reduciendo el desgaste a largo plazo.

Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares

Gracias a todos los beneficios anteriores, la natación disminuye considerablemente la probabilidad de sufrir afecciones como infartos, accidentes cerebrovasculares o enfermedades coronarias.

Es una de las actividades más recomendadas por especialistas para mantener la salud cardíaca.