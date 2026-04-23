‘Paper Tiger’: todo sobre la película de Scarlett Johansson que suena como favorita en Cannes 2026

Hoy hace justo dos semanas que el certamen de la Croisette publicó la lista con las películas que competirán por la prestigiosa Palma de Oro. Una noticia que en España recibimos con cierta euforia, pues nunca en la historia de la competencia tres largometrajes patrios habían entrado en la Sección Oficial del festival cinematográfico galo. Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, La bola negra de los Javis y El ser querido de Rodrigo Sorogoyen completan un enclave de 22 largometrajes en el que aparecen otros potentes nombres autorales como Lukas Dhont, László Nemes o Ryûsuke Hamaguchi. Escoger una única favorita es una tarea realmente complicada, pero tras su reciente incorporación al catálogo de Neon, las miradas comienzan a apuntar hacia un trabajo liderada por nombres de la talla de Adam Driver y Scarlett Johansson: Paper Tiger es uno de los largometrajes más potentes de Cannes 2026.

Si hay una distribuidora capaz de marcar el sino actual del glamuroso evento francés, esa es Neon. La marca lleva una racha imbatible auspiciando durante seis años a las grandes ganadoras del encuentro cultural. Desde 2019 con Parásitos, hasta la pasada edición con Un simple accidente. Por eso ahora, el reciente anuncio de la adquisición de Paper Tiger dentro del ecosistema fílmico del estudio independiente ha hecho saltar las alarmas sobre un posicionamiento claro para optar a los principales premios de Cannes. Porque la cinta no fue anunciada en la primera convocatoria según Thierry Frémaux–director de la aclamada cita autoral–debido a «problemas contractuales», siendo incluida a última hora dentro de la lista.

James Gray‘s ‘PAPER TIGER’ starring Scarlett Johansson, Adam Driver and Miles Teller will premiere in competition at the Cannes Film Festival. Neon has also acquired the rights to the film in North America. pic.twitter.com/4ITlSGSFgZ — Film Updates (@FilmUpdates) April 22, 2026

Aunque la mera presencia de sus intérpretes y la experimentada mirada de su director, James Gray, eran ya quizás motivos suficientes para pensar en ella como una «cabeza de cartel» de dicha contienda artística.

¿De qué trata ‘Paper Tiger’? ¿puede lograr la victoria en Cannes?

Según la sinopsis oficial, Paper Tiger se presenta en Cannes como un drama criminal centrado en dos hermanos que intentan abrirse camino en «un mundo cada vez más peligroso de corrupción y violencia». Tanto ellos como sus respectivas familias se verán inmersos en una espiral de violencia amenazante por parte de la mafia rusa, poniendo a prueba su vínculo de sangre y sopesando la idea de que traicionarse entre ellos pueda ser la única forma de que alguno de los dos sobreviva.

Junto a Johansson y Driver, quienes ya actuaron juntos en Historia de un matrimonio, Paper Tiger completa su casting principal con Miles Teller, Cindy Katz, Joel Garland, Rosslyn Luke, Meredith Holzman y Ross Brodar.

Paper Tiger supone la sexta nominación a la Palma de Oro de Cannes para Gray, quien escribe de su puño y letra este guion original. La otra cara del crimen, La noche es nuestra, Two Lovers, El sueño de Ellis y Armageddon Time son los anteriores proyectos con los que el cineasta norteamericano estuvo a punto de coronarse anteriormente en el certamen.

Neon ya ha fichado otros títulos de la competencia, como Sheep in a box de Hirokazu Kore-eda, Fjord de Cristian Mungiu o Hope de Na Hong-Jin. Paper Tiger todavía no tiene una fecha de estreno oficial para su llegada a las salas de cine ni sabemos quién se encargará de su distribución fuera del territorio estadounidense.

Lista completa de las películas nominadas