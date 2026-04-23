En libertad con medidas cautelares un profesor detenido el lunes por agresión sexual a una niña de 5 años

Agentes de Guardia Civil han detenido este lunes en la localidad valenciana de Cullera a un profesor de un centro educativo de ese mismo municipio como presunto autor de una agresión sexual a una alumna de cinco años, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del Instituto Armado. La detención se ha producido a consecuencia de una denuncia interpuesta por los padres de la niña. El detenido ha pasado a disposición judicial este martes y ha quedado en libertad con medidas cautelares de alejamiento y comunicación respecto a la víctima.

Los hechos recuerdan un suceso ocurrido en Madrid en 2024. Entonces, tal como reflejó OKDIARIO, la Guardia Civil detuvo a un joven de 28 años, profesor de música de un colegio de la localidad de Villanueva de la Cañada, como autor de cuatro delitos de agresión sexual a cuatro menores a los que impartía clases. Algunas de las víctimas solo tenían cuatro años de edad. Los hechos investigados se habrían producido en las instalaciones del colegio SEK Internacional de la localidad madrileña.

Tras el arresto del profesor acusado de agresión sexual, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 6 de Móstoles, cuyo titular le dejó en libertad con una serie de medidas cautelares, como ahora ha sucedido en el caso en que los padres de una niña de cinco años han denunciado una supuesta agresión sexual a la menor en un centro de Cullera, en Valencia.

En el caso de Cullera, la niña, tal como ocurrió en 2024 en Madrid, relató a sus padres los supuestos tocamientos. Y han sido los progenitores de la menor los que han interpuesto la denuncia que ha desembocado en la detención del profesor. Agentes de la Guardia Civil, según relata Europa Press, continúan procediendo a la investigación en torno a este caso para lograr el total esclarecimiento de los hechos que han sido denunciados.