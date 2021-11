Vox contra el pasaporte covid de Puig en la hostelería: «los camareros no son policías». Recurrirá su implantación en locales de más 50 personas en la Comunidad Valenciana y en las residencias.

El pasado 16 de noviembre, la síndica de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega anunció que recurrirían la imposición del pasaporte covid en la Comunidad Valenciana si, finalmente, el presidente de la Generalitat el socialista Ximo Puig decidía ponerlo en marcha. Como así ha sido, Vox ha anunciado esta mañana que pondrá en marcha ese recurso. El pasaporte covid afectará en la Comunidad Valenciana a los locales, comercios y establecimientos de ocio y hostelería con capacidad para más de medio centenar de personas. Vox cree que ese pasaporte supone una vulneración flagrante de los derechos fundamentales y que contiene «incongruencias». la primera, a su juicio, exigirlo para entrar a locales con un aforo superior a 50 personas.Entienden que su efecto puede ser el contrario al del espíritu de la norma: puede provocar una mayor afluencia de personas que estén sin vacunar en locales donde el aforo sea inferior a 50 personas al haber una sobreexposición de personas que no están vacunadas.

Pero donde ha sido más tajante Vox ha sido en que los trabajadores de la hostelería y el ocio nocturno no son policías para estar en la puerta de sus establecimientos, exigiendo unos datos tan sensibles como los sanitarios y que no se puede pedir a la hostelería otro sobre esfuerzo para contratar a una persona para que esté pidiendo el pasaporte covid. Además, no entienden por qué para otras enfermedades infecciosas no se haya exigido nunca este tipo de documentación para entrar a sitios públicos y ahora sí se haga.

En el caso de las residencias y hospitales, Vox denuncia que se va a prohibir a una persona que no esté vacunada ver a sus familiares y, sin embargo, «como en España existe la libre vacunación, no lo olvidemos», puede haber trabajadores que están sin vacunar y trabajando en esos centros. Por todo ello, Vox recurrirá la decisión de Puig de implantar el pasaporte covid en la Comunidad Valenciana. También, han reclamado a Puig que deje de «criminalizar» a la hostelería y el ocio nocturno, porque parece que sean ellos los causantes de la mayoría de los contagios. Y, finalmente, han pedido la marcha de la consejera de Sanidad Ana Barceló.