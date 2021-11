Vox llevará al Juzgado el certificado Covid en la Comunidad Valenciana si Ximo Puig lo implanta. Considera que se trata de una medida que machacará a la hostelería, ya muy castigada durante la pandemia.

El presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig ha anunciado su intención de implantar en determinados centros el certificado Covid. Por tanto, la acreditación de quien lo porta está vacunado contra el coronavirus. En círculos políticos, la medida no ha sido recibida como Ximo Puig esperaba. El Partido Popular, por boca de su presidente en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha recibido el anuncio con reservas y ha preferido esperar a conocer la norma que lo regulará antes de manifestarse. Sobre todo, porque, en ocasiones anteriores, de lo anunciado por Puig a lo realizado ha habido diferencias.

Vox sí ha dicho que está en contra del certificado Covid. Ha sido esta misma mañana, cuando la síndica portavoz de Vox Ana Vega ha anunciado que no apoyarán la implantación de ese certificado covid. Considera Vox que en España la vacunación es voluntaria. No obligatoria. Pero además, entiende que no se puede «coaccionar» a la hostelería a que pida un pasaporte después de lo mal que lo ha pasado el sector y de las restricciones que ha sufrido. Vox ha advertido de que ese certificado Covid «no es legal» y que si se implanta por parte de la Generalitat Valenciana, Vox estudiará las medidas legales y si existe la posibilidad de una impugnación ante la Justicia. Para Vox, la Generalitat Valenciana se ha empeñado en machacar a la hostelería: en «coaccionarla».

Vox ya reclamó con éxito la retirada del pasaporte Covid en Baleares en grandes eventos culturales y deportivos, al considerar que afectaba a los derechos fundamentales y, además, carecía de autorización judicial. Esto último, fue avalado primero por Fiscalía y, posteriormente, por un auto del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.