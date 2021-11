Vox agita el ‘caso Oltra’: «Si tuviera vergüenza ya habría dimitido». Vox presentará en el Pleno de hoy de las Cortes Valencianas una moción que obligará a posicionarse a PSOE, Compromís y Podemos.

La síndica portavoz de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega, ha reclamado la dimisión de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana Mónica Oltra tras el anuncio del Parlamento Europeo de investigar la labor de Oltra en los centros de menores, de los que es responsable en el Gobierno valenciano en su condición de consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas. Ana Vega ha sostenido que Oltra no debería estar ni de vicepresidenta ni de consejera «ni siquiera pasearse por los pasillos de las Cortes Valencianas: si tuviera un poco de vergüenza y de dignidad ya hubiera dimitido».

En una primera valoración del caso, Ana Vega ha recordado que fue Vox quien llevó a la Unión Europea el tema de los abusos sexuales y la prostitución de las menores en Baleares. Y ha reflexionado que «habrá que preguntarse qué está sucediendo en España para que las instituciones estén tapando estos casos, en este caso en Baleares y la Comunidad Valenciana, que sepamos, y bajo gobiernos de izquierdas».

Ana Vega ha hecho especial hincapié en que para Vox no se trata sólo del caso de la menor abusada por el ex marido de Oltra, ya que esa menor habló, en declaraciones publicadas por OK DIARIO, de que había más niñas que habían sufrido abusos, pero tenían miedo de denunciarlos. Ha recordado también Ana Vega que Oltra dijo que había 211 casos de abusos a menores tutelados en la Comunidad Valenciana: «Aquí, algo está fallando. Y los que fallan son ellos mismos».

Ana Vega ha recordado también que el actual Gobierno valenciano lleva 7 años en el Ejecutivo «y no han hecho nada por los menores tutelados». Con lo cual, «ahora va a venir la Unión Europea a ponerles la cara colorada y a decirles que lo están gestionando mal», algo que ya le ha dicho un juzgado: «que la intención de la señora Oltra no era otra que tapar el caso de abusos sexuales a menores, que han sucedido aquí, en la Comunidad Valenciana, para intentar disminuir la responsabilidad de la consejería».

Finalmente, Ana Vega ha anunciado que hoy, Vox presentará una moción relativa al ‘caso Oltra’ en el Pleno de las Cortes Valencianas «y veremos que Compromís, Partido Socialista y Podemos, como otras veces, van a dar la espalda y se van a poner de lado a las víctimas menores de abusos sexuales».