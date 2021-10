Mónica Oltra’desprecia’ el futuro laboral en el hospital de Torrevieja de la menor abusada por su ex marido. «No puedo saber la vida y milagros de 1.200 personas», ha dicho en su argumentación tras ser preguntada dos veces acerca de hasta qué punto afectan a la joven las condiciones de personal incluidas las normas de reversión del centro. Si continuará, o no.

Oltra ha tenido que responder a las preguntas de los medios a la finalización del pleno del consell en su condición de portavoz. Y dos de esas preguntas han ido dirigidas hacia la menor abusada por su ex marido . Esa menor (hoy ya mayor de edad) desarrolla su actividad en el hospital de Torrevieja. Tampoco, ha dicho cómo afectarán a la joven las normas de reversión en el capítulo de personal.

Oltra ha explicado dos veces, la primera con mayor detalle y la segunda de un modo más directo, las condiciones generales. Pero ha pasado por alto la parte de ambas preguntas referente a la joven en concreto. Sin embargo, y a pesar de que se le ha mencionado en la argumentación de una de las preguntas, Oltra, que ha tenido oportunidad, no ha negado que dos altas directivas del Hospital de Torrevieja hubieran pedido el contrato de la menor abusada por su ex marido, y sólo el de ella, entre 1.200 contratos. Y todo ello, cuando el nombre de esa menor no ha trascendido nunca con anterioridad de un modo público, tal y como reveló el diputado del PP José Juan Zaplana en la Comisión de Sanidad de las Cortes Valencianas.

En su primera respuesta, Oltra se ha limitado a decir que el decreto aprobado afecta a los trabajadores y trabajadoras de Torrevieja Salud, que son subrogados por la Generalitat a consecuencia de la finalización de la concesión, que las normas de la reversión son conocidas por todos desde hace un año y que es necesario para la subrogación de los contratos de trabajo suscritos por la concesión se encuentren entre el 1 de noviembre de 2020 y el 15 de octubre del 2021 y hayan contado con el informe favorable de la Conselleria, de conformidad a las normas de reversión.

Todo el mundo que esté en estas circunstancias, está afectado por este decreto, ha dicho, y ha advertido que es un tema que tendrá que ver y cumplir la empresa porque «desde la Generalitat sí se hará». En la segunda ocasión, Oltra ha dicho que «si hay 1.200 personas afectadas, yo no puedo saber la obra y milagros de 1.200 personas ni cómo están» para agregar que quien mejor puede responder a la cuestión es «la empresa concesionaria, que tiene más información que yo».