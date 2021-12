Silencio y masaje nervioso de Xabier Fortes ante los elogios del diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados Joan Baldoví al discurso de los herederos de ETA.

A Baldoví, los discursos de Bildu en el Congreso de los Diputados le parecen «impecables», mientras que los del líder del PP Pablo Casado le resultan «decepcionantes». Baldoví lleva 11 años en el Congreso de los Diputados. Pertenece a Compromís, la formación de Mónica Oltra, y su voto ha resultado importante para la investidura de Pedro Sánchez y para que los presupuestos del Gobierno salgan adelante. Tal vez por ello, la pasada madrugada fue invitado por Xabier Fortes al programa ‘La noche en 24 horas’ de TVE, para ser entrevistado.

En un determinado momento de la entrevista, cuando aún no han entrado en liza los tertulianos que acompañan a Fortes, Baldoví señala que la política se ha vuelto «fea», a lo que Fortes le replica: «¿sólo por la Derecha?», para preguntar a continuación si en algunos grupos de la izquierda no se utilizan «trazos semejantes…, ¿o en el nacionalismo más radical?». Y es ahí, cuando, ante la sorpresa de Fortes, Baldoví afirma: «yo veo los discursos de Bildu en el Congreso (de los Diputados) y me parecen impecables, desde el punto de vista del contenido y de las formas. En cambio, veo discursos, como el de esta mañana, de Pablo Casado o…, bueno, ya no hablar de los discursos de muchos diputados de Vox, que me parecen absolutamente demenciales».

Fortes, durante unos instantes, pasa las manos por sus mejillas y parece que no esperaba la respuesta de Baldoví ni, mucho menos, ese elogio desmedido a Bildu y el descrédito hacia los discursos y argumentos de Casado y Vox. Todo ello, no ha pasado desapercibido para las redes sociales, donde desde primera hora de hoy (el programa se emitió de madrugada) ha recibido abundantes críticas.

Baldoví ya había protagonizado con anterioridad declaraciones más que polémicas cuando, tal como publicó OK DIARIO, calificó de «anécdota» colgar una pancarta del genocida Stalin en el Ayuntamiento de Valencia o cuando calificó de «nazis» a los falleros de Convento Jerusalén, quienes le respondieron que «nos vemos en los tribunales».