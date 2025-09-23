Salvador Navarro deja la presidencia de los empresarios de la CEV: le relevará Vicente Lafuente

El hasta ahora presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha manifestado este martes su decisión de «dar un paso al lado». Por tanto, de no optar a la reelección. Le relevará al frente de CEV Vicente Lafuente, presidente de la Patronal del Metal Femeval. Las elecciones de la CEV están convocadas para el día 6 de noviembre.

El presidente saliente, Salvador Navarro, ha explicado que se trata de una decisión personal, que se produce después de confirmarse que va a haber otra candidatura: «Estoy convencido de que quien coja el relevo lo hará con la misma pasión y con nuevas energías». Y, a esa personas, le ha deseado «lo mejor por la CEV, por esta Comunidad y por la gente de esta casa».

Salvador Navarro se puso al frente de la CEV en 2011. Fue él quien impulsó el proyecto para convertir, lo que hasta entonces era una organización provincial en otra de carácter autonómico. También, ha destacado otros logros durante sus años de gestión. Y, entre ellos, el incremento de la base asociativa, el aumento de la independencia económica y de peso a nivel estatal, la igualdad y el trabajo para dar respuesta a las empresas tras la DANA.

Su relevo será Vicente Lafuente (1964) que, en los últimos años ha tenido una enorme proyección en el mundo empresarial. Desde 2005 es presidente de una de las organizaciones de mayor peso en la economía valenciana, la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL).

Es, también, vicepresidente de la CEV, vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL), vicepresidente de Confederación de Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) y miembro de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). A partir de ahora, Vicente Lafuente será quién se sitúa al frente de la Confederación Empresarial Valenciana, la conocida como la CEV.