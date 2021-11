Puig dará 350.000 euros para promoción del valenciano en las fiestas con la deuda autonómica desbocada. El objetivo conitinúa siendo la inmersión lingüística en ese ‘procés’ acelerado que vive la Comunidad Valenciana.

Con la deuda valenciana desbocada y ya por encima de los 51.000 millones de euros, con partidas presupuestarias que no se corresponden a los anuncios previos, con el problema de la infrafinanciación valenciana sobre la mesa y provocando manifestaciones, con más de 1.300 millones de euros sumados en el presupuesto de muy dudoso cobro hasta la fecha, Puig, Oltra y Podemos sí han sacado 350.000 euros para la promoción del valenciano en las fiestas de la Comunidad Valenciana para el próximo ejercicio de 2022. Una cantidad que no sólo ha mantenido la aportación de 2021, sino que la aumenta en 50.000 euros más.

Además, Vox ya denunció recientemente que esas cuentas de Puig y Oltra para 2022 incluyen al menos 205.000 euros destinados a tres entidades catalanistas. En concreto, 90.000 euros para la Federación de Estudios Comarcales del País Valenciano, 70.000 para Editorial Bromera y otros 70.000 más para el Espai Joan Fuster, el ‘padre’ de las tesis de los países catalanes. En total, más de medio millón de euros.

La síndica portavoz de Vox en las Cortes Valencianas Ana Vega entiende que ese dinero de todos los valencianos podría destinarse, precisamente, a los valencianos que lo están pasando mal en estos tiempos tan difíciles: para ayudar a las familias a pagar el recibo de la luz, para dar un respiro a los autónomos. Para ayudar, en suma, a los que menos tienen en estos momentos tan complicados. Vega entiende además que el objetivo de estas partidas de promoción del valenciano es continuar con el proceso de inmersión lingüística que se está llevando en la Comunidad Valenciana: menos español, más valenciano.

La promoción del valenciano se ha convertido en un eje esencial del Gobierno de la Generalitat y de otras administraciones. El Ayuntamiento de Valencia, que gobiernan Compromís y Partido Socialista , como ocurre en la Generalitat Valenciana, dará en torno a 40.000 euros a los comercios que promocionan el valenciano, lo que incluye que rotulen en valenciano. Además, entregará a esos comercios un distintivo que podrán poner en la fachada de sus establecimientos para que se sepa que ese comercio sí colabora en la promoción del valenciano. De hecho, en el futuro, tiene previsto entregar el distintivo a aquellos comercios en que se promocione el valenciano aunque no hayan sido beneficiarios de la ayuda. Se trata de una iniciativa a la inversa de la de la catalanista Plataforma per la Llengua, que elaboró distintivos rojos para señalar a los comercios en que no se hablaba el valenciano.

Se da la circunstancia, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, que esa ayuda se concede mientras se adeuda a las Fallas en torno a 1,9 millones de euros. Una cantidad que sí está poniendo en graves dificultades a la fiesta valenciana por la que es más conocida la ciudad en el mundo.