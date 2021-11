El PP llevará al juzgado a la Mesa del Senado si acepta tramitar iniciativas de los Països Catalans . El PP entiende que la única denominación válida para el territorio valenciano es Comunitat Valenciana.

El Estatuto de Autonomía valenciano sólo acepta un término, el de Comunitat Valenciana, para mencionar a la Comunidad Autónoma de la que forman parte las provincias de Alicante, Castellón y Valencia. No hay más alternativa. Los senadores del Partido Popular en la Comunidad Valenciana exigen a la Mesa del Senado que no tramite iniciativas que no contengan expresamente ese término, que es el reconocido por el Estatuto y la Constitución y advierten de que irán los tribunales.

Con ello, los populares quieren acabar con menciones como Països Catalans, País Valenciano o Valencia para nombrar a la totalidad del territorio. Consideran, además, que si la Mesa del Senado decide aprobar cualquier iniciativa en que se mencione al territorio valenciano con otra denominación (País Valenciano, Valencia o Països Catalans) puede incurrir en un presunto delito de prevaricación.

Esta misma petición fue realizada la pasada semana por los senadores valencianos del PP a la Mesa del Senado. La Mesa está formada por tres senadores del PSOE, uno del PNV y otros tres del PP, pero la ‘pinza’ entre PSOE y PNV evitó que prosperara. Ahora, el Partido Popular da una vuelta más de tuerca al asunto: si vuelve a ser rechazado, los populares irán a los tribunales ante lo que consideran es una negativa arbitraria, contraria a derecho, contraria al Estatuto de Autonomía y contraria también a la Constitución española, con lo que el asunto aún puede tener un recorrido largo.

No existe otra Comunidad Autónoma en el Estado español que sea nombrada de tantas maneras distintas teniendo una denominación oficial: Comunidad Valenciana, País Valenciano, Valencia o, incluso, se la nombra como parte integrantes de los Països Catalans. Algo así, no se da en ninguna otra de las autonomías, desde donde se sigue con estupor un caso que se produce cuatro décadas después del nacimiento del Estado de las autonomías y que debía estar totalmente resuelto para no dar pie a situaciones como que en sede parlamentaria se utilice País Valenciano o Països Catalans para nombrar iniciativas referidas o de las que forma parte el territorio autonómico valenciano. Pero, en función del color político de cada formación o de si esa formación tiene un sesgo nacionalista o no, la denominación utilizada para la Comunidad Valencia cambia, si bien el Estatuto de Autonomía sólo reconoce una: Comunitat Valenciana.

Si el tema acaba en manos de los jueces, antes o después habrá sentencia. Y esa sentencia, en uno u otro sentido, sentará un precedente, lo que puede tener unas consecuencias importantes a todos los niveles. Pero el PP está convencido de que la razón le asiste y el primer paso para ese camino ya está en marcha.