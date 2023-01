El PP acorrala en las Cortes a un esquivo Ximo Puig con el caso Azud: «¿Es usted el jefe?»

El Partido Popular ha acorralado hoy en las Cortes Valencianas al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig con el caso Azud con una sola pregunta: «¿Es usted el jefe del caso Azud?». Una cuestión a la que ni directa ni indirectamente ha respondido Puig. Ni tampoco la consejera socialista Rebeca Torró, que han resucitado casos de años atrás que afectaban al propio PP para detener la que se les venía encima sin conseguirlo. El escándalo ha sido monumental cuando el portavoz adjunto de los populares Miguel Barrachina ha sacado una camiseta bajo sospecha en la que se podía leer: Ximo Puig de ahora en adelante.

En el caso Azud, un juzgado de Valencia investiga, entre otras cuestiones, la supuesta financiación irregular de las campañas socialistas al Ayuntamiento de Valencia en 2007 y en las Generales de 2008, pero que también ha puesto bajo sospecha una campaña interna del mismísimo Ximo Puig. Todo a raíz de los papeles de Pepe Cataluña, uno de los presuntos conseguidores de la trama, imputado en Azud y que fue durante años el responsable de las Finanzas de los socialistas valencianos.

Y hoy, ese caso, ha estallado con toda su virulencia en las Cortes Valencianas, en las que un PP desatado ha puesto contra las cuerdas al presidente valenciano. Sobre todo, a raíz de la pregunta breve y directa de la síndica popular María José Catalá, que mirando a los ojos a Ximo Puig y dirigiéndose directamente a él le ha preguntado desde la tribuna de oradores: «¿Es usted el jefe del caso Azud?».

Puig ha salido del trance con evasivas e indirectas. Pero de poco le ha servido. Porque en su segunda intervención, la de contra réplica, Catalá ha vuelto a ir a por todas: «Parece ser que no quiere decir si es usted el jefe o no. Porque el que sí aparece en la agenda de Pepe Cataluña es usted…, o no. No lo sé. Podría usted justificarlo. En cualquier caso, una explicación debería dar usted sobre este asunto. Porque de verdad, señor Puig, por la dignidad, por la honorabilidad, por todo lo que usted ha defendido durante esta legislatura, en esta Cámara, usted debería dar una explicación».

Bronca y camiseta

Pero el estallido final se ha producido en la segunda pregunta del PP a Ximo Puig. La que ha llevado el portavoz de los populares valencianos el castellonense Miguel Barrachina. Este diputado ha mostrado primero una imagen de unas camisetas, mientras decía: «Aquí, dice Unidad Central Operativa. Delincuencia económica. Y aquí unas camisetas, pagada por una trama que se dedicaba a hacer desaladoras. Y, aquí, dice Ximo Puig».

En ese momento, Barrachina ha sacado de debajo de la mesa una de las camisetas y la ha mostrado al Pleno de las Cortes Valencianas mientras señalaba directamente a Puig y le lanzaba: «Por si usted no lo ve, la camiseta con que supuestamente le financiaron a usted. La camiseta con que le financiaron a usted».

Y, ahí, ha comenzado una estruendosa bronca y un cruce de palabras entre la bancada popular y la socialista. En la camiseta, roja corporativa, se puede leer: Ximo Puig de ahora en adelante.

A Barrachina le ha replicado la socialista Rebeca Torró, que es, en paralelo, la consejera a la que el PP señala en el caso de las mascarillas por el que el Gobierno socialista de Ximo Puig pagó 44,8 millones de € a un empresario chino. Los populares han puesto el caso ya, como informó OKDIARIO, en manos de la Agencia Valenciana Antifraude.

Torró ha señalado a su vez a Barrachina y a los populares por una campaña electoral en Castellón. Pero una vez su turno ha finalizado, Barrachina ha vuelto a la carga: «A mí me encanta que ustedes se recreen en hechos del pasado juzgados y pagados electoralmente. Pero este no soy yo. Esta es la Unidad contra el crimen organizado. Y esta camiseta que dice Ximo Puig no es Miguel Barrachina. Es Ximo Puig».

Y, a continuación ha lanzado otras dos preguntas que ha vuelto a enervar a los socialistas y ha reabierto la bronca entre las dos bancadas mayoritarias en la Cámara: «¿Es verdad que en la agenda de Pepe Cataluña, medio año antes de que apareciese publicado en el BOE aparecía una empresa a la que el PSOE le adjudicó la desaladora de Moncofa, que nadie utilizó durante 8 años, y que presuntamente sólo sirvió para que esa empresa de agua le pagase a usted la pre campaña?, ¿conserva usted alguna justificación de aquella pre campaña?». En medio de esa nueva bronca, Barrachina ha continuado: «Ochenta mil euros pagaron a Cronosport, la empresa que a usted le ponía las camisetas».

Barrachina ha terminado devolviendo el ataque anterior a Rebeca Torró: «Yo no seré como aquellas consejeras que regalan 45 millones de €, como la señora Rebeca Torró, a una empresa coladera para traer las mascarillas que más baratas se obtenían aquí. Conteste señor presidente, ¿tiene usted las facturas o es usted parte de la trama si no el jefe?».