Nuria Montes: «No me cabe duda de que la tasa turística era el impuesto de los ‘países catalanes’»

El Gobierno de Carlos Mazón llega a Fitur con los deberes hechos. La tasa turística impuesta por el anterior Ejecutivo presidido por el socialista Ximo Puig fue derogada en noviembre de 2023, durante la Word Travel Market de Londres. La consejera de Turismo valenciana, Nuria Montes, sostiene que, tanto para su Gobierno como para el sector, la derogación de la tasa turística ha supuesto «un balón de oxígeno». A ella no le cabe «la menor duda» de que aquél era el «impuesto de los países catalanes».

PREGUNTA.- La Comunidad Valenciana llega a la primera feria turística importante de 2024, Fitur, con la tasa turística que impuso el Gobierno de Ximo Puig recién derogada. ¿Qué supone este hecho a la hora de presentar la oferta en materia de Turismo al mercado internacional?

RESPUESTA.- Para nosotros es un balón de oxígeno. Para el sector, que tanto aporta, también lo es saber que durante los próximos años no va a soportar esta amenaza. No olvidemos que con el impuesto a las estancias turísticas damos un mensaje de que los turistas no pagan impuestos. Pues bien, los turistas en la Comunidad Valenciana generan un ingreso vía tributos de más de 4.000 millones de euros. Creemos que no es necesario imponerles un impuesto adicional más, que castiga, además, a los que son más sostenibles. Porque se cobra a los que van a la oferta reglada, los que consumen hoteles. Y, precisamente, premia o se escapa todo aquello que es economía sumergida, porque no paga ni éste ni ningún otro tipo de impuesto.

P.- De haberse mantenido en vigor esa tasa turística es precisamente ahora cuando hubiera entrado en vigor.

R.- Sí. El 1 de enero se hubiera empezado a cobrar. Yo, personalmente, estoy convencida de que, aunque el Botànic se dejó la voz diciendo que era un impuesto de carácter municipal y que eran los municipios los que iban a decidir si se instauraba o no, esto es mentira. Bastaba leer la ley para darte cuenta de que era un impuesto de carácter autonómico, que tal como estaba redactado contenía una disposición adicional que bonificaba al 100% el tramo autonómico. Y, después, permitía que los ayuntamientos instauraran un recargo adicional municipal de hasta el 100% también.

Pero mucho me temo que una de las imposiciones de Compromís, que es el impulsor real de esta norma, hubiese sido, si se hubiera reeditado el Botànic, la eliminación de esta bonificación del 100% y que, a partir del 1 de enero, se cobrara tasa en todos los municipios de la Comunidad Valenciana, en toda la industria turística de la Comunidad Valenciana y además algunos ayuntamientos la pudieran hasta doblar. Esto hubiese sido un verdadero desastre para nuestra comunidad que, además, está situada a la cola en cuanto a rentabilidad y en cuanto a precio, con lo cual esto indica que no hay margen en el mercado para, adicionalmente y de una manera artificial, cargar más dinero sin que se resienta la demanda.

P.- Hablaba usted de que la tasa turística era una tasa injusta porque lo que se grababan eran los establecimientos turísticos reglados, pero quedaban fuera los que no estaban reglados, los que no cumplían las normas para ser apartamentos turísticos. ¿Esos, en qué situación están?

R.- Si es que realmente tenían un discurso tremendamente perverso. Hablaban de que los turistas tienen que pagar por el uso de los servicios turísticos que consumen, por el uso de playas, de los recursos naturales, de basuras…, pero tendrán que pagarlo todos. Porque estos recursos adicionales los consumen todos los turistas. Sin embargo, resulta que en su modelo solamente lo pagan los que están alojados en establecimientos hoteleros.

Al final era un discurso tremendamente sectario, copiado de los modelos de Barcelona y de Baleares, fundamentalmente el catalán: del modelo catalán muchísimo más que del balear. Ignorando que la realidad hotelera y turística de la Comunidad Valenciana no tiene nada que ver con la realidad catalana ni con la realidad balear. Son conceptos completamente diferentes y estructuras de turismo totalmente diferentes. Y cuyo único argumento era que cuando vamos a París, a Ámsterdam o a Roma, lo pagamos. Éste es el gran argumento que tenían de peso y yo siempre les decía: hay muchas más ciudades en el mundo donde no se paga.

Cuando vamos a Madrid no lo pagamos, por ejemplo, y la inmensa mayoría de España y nuestros destinos competidores directos con los que competimos, caso de Murcia, Andalucía, Canarias, Turquía o incluso el Caribe, no se cobra tasa turística, con lo cual nos íbamos a colocar en una posición de falta de competencia respecto a estos destinos.

P.- Baleares, Cataluña, Comunidad Valenciana, ¿era la tasa turística, el impuesto de los países catalanes?

R.- Pues seguramente podría ser porque, además, estaba impulsada por un partido nacionalista. Sí, seguramente era seguir esa tendencia. No me cabe la menor duda.