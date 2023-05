Mazón marca prioridades: rebaja fiscal, no a la tasa turística y supresión del «impuesto a la muerte»

El candidato del Partido Popular a la Presidencia de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón se ha comprometido este domingo en Benidorm a poner en marcha de inmediato las medidas que considera que deben ser prioritarias si las urnas le conceden la mayoría para gobernar. Así, remitirá a las Cortes Valencianas la derogación de la ley de la tasa turística. Y, también, acabará con el impuesto de sucesiones, el que él ha bautizado como «impuesto a la muerte» y del de donaciones.

Además, pondrá en marcha su revolución fiscal para acabar con lo que ha denominado «infierno fiscal» de Ximo Puig. Precisamente, uno de los objetivos más ambiciosos de esa reforma fiscal de Carlos Mazón es que los salarios más bajos verán rebajados su impuesto a la renta hasta en un 35%. Y pondrá en marcha también 4.000 viviendas de protección oficial (VPO) para familias, mayores y jóvenes.

A todo ello, y a algunas cosas más, se ha comprometido en un multitudinario acto al que han asistido, entre otros, el ex presidente de la principal patronal turística valenciana Hosbec, Toni Mayor, y dos ex alcaldes. Uno, el ex socialista Manuel Catalán.

El acto del PP en Benidorm no era uno más por varios motivos. Uno, porque Benidorm es la capital del Turismo. Y en ese marco es donde Carlos Mazón se ha comprometido a derogar ese impuesto. Otro, porque el alcalde de la ciudad que transformó el siempre recordado Pedro Zaragoza es Toni Pérez, que preside el PP en la provincia de Alicante. Pero es, además, una persona a quién Mazón, como ha dicho públicamente este domingo, considera su «hermano mayor».

Sucesiones y tasa turística

Y, en ese marco, se ha comprometido a que «la primera decisión» que tomará, será la remisión a las Cortes del proyecto de derogación a la tasa turística, porque «no puede ser que el primer grito a los turistas sea nos molestáis». Y pondrá en marcha, también, la eliminación del impuesto de sucesiones, el que ha llamado «impuesto a la muerte». De este, ha dicho, que «el mismo día que suprimamos la tasa turística lo suprimiremos también».

Otro impuesto que será suprimido es el de donaciones. En este caso, el objetivo es que los mayores puedan legar a sus hijos en vida su patrimonio sin que ello les supongan un coste adicional.

En referencia a su bajada de impuestos, Mazón ha hecho hincapié en que «llegar a fin de mes empieza a ser un lujo en esta Comunidad», donde, según ha explicado: «Se suman los dos infiernos fiscales: el de Sánchez y el de Puig».

Por ello, se ha mostrado especialmente contundente con su revolución fiscal: «Claro que vamos a bajar el impuesto de la renta a todo el mundo. Sobre todo, a los que llegan a la cola de los supermercados y tienen que dejar parte de su compra porque no pueden pagarla».

Finalmente, ha dicho sentirse «muy orgulloso» de ser el primer candidato a la Generalitat que se presenta por la provincia de Alicante y ha dejado claro que «quiero el modelo en que todos crezcamos. No hay derecho a que los pensionistas en la Comunidad Valenciana tengan ingresos un 9% menos que la media española».

El PSOE y Bildu

Este domingo, Mazón también ha hecho declaraciones en las que se ha referido a un contingente importante en la población de Benidorm: los vascos, de quienes ha dicho que «viven aquí y que vinieron a Benidorm para estar mejor huyendo del terror, los que vieron cómo incluso aquí hubo atentados como el del hotel Nadal, que no olvidamos», de quienes ha explicado que «están estupefactos con ese Partido Socialista que sigue pactando con quienes ya presentan directamente terroristas en sus listas».

Y a este respecto ha dicho, además, que no entiende cómo «no ha salido nadie del PSPV», la marca valenciana del PSOE, «para exigirle a su jefe Pedro Sánchez que rompa ya con Bildu y le diga que lo saque del mapa».

«En democracia no se puede tener de socio preferente a alguien que directamente pacta con los que tapan no sólo al terrorismo, sino a terroristas, a asesinos que han amenazado a muchísima gente. No entiendo que no se indignen», ha concluido Mazón en esas manifestaciones