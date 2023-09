Mazón exige a Pedro Sánchez que explique si tiene una «agenda oculta» con el separatismo

El presidente de la Generalitat Valenciana el popular Carlos Mazón ha exigido al presidente del Gobierno de España el socialista Pedro Sánchez una «explicación inmediata» en torno a si tiene «una agenda oculta con el separatismo» y le ha acusado, además, de «no decir la verdad de lo que está negociando».

Mazón, que es, a su vez, presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se ha manifestado así en su visita a la feria Alicante Gastronómica, que también este viernes ha inaugurado en Firalacant, la antigua Institución Ferial Alicantina (IFA). Y lo ha hecho, tras haberle sido preguntado acerca de la investidura fallida del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno Alberto Núñez-Feijóo, también este viernes, en segunda votación.

El presidente del PP valenciano ha calificado esa investidura fallida de una «muy mala noticia» para la Comunidad Valenciana. Según ha explicado Mazón, Feijóo es «el único que está comprometido con la financiación autonómica que necesita la Comunidad Valenciana, con un pacto que garantice el agua a la Comunidad Valenciana» y «el único» que se ha comprometido, también, con «el futuro» de la cerámica de Castellón.

Mazón, en declaraciones recogidas por EP, ha afirmado que «todo lo que no sea eso no es bueno para la Comunidad Valenciana. Y, por tanto, no es bueno para España».

En ese contexto, Mazón ha urgido a Pedro Sánchez a que dé una explicación «inmediata» acerca de «si hay» una «agenda oculta con el separatismo». También, ha acusado a Sánchez de «esconderse» durante la investidura de Feijóo porque «no quiere decir lo que de verdad está negociando».

Carlos Mazón ha insistido en que «urge» que el presidente del Gobierno en funciones dé «una explicación inmediata» y que diga «qué se está negociando a espaldas de los españoles», porque, según ha manifestado, «tenemos derecho a saberlo».