El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana el alicantino Carlos Mazón devolverá con su bajada de impuestos los 1.500 millones de euros recaudados de más por el Ejecutivo valenciano que preside el socialista Ximo Puig y que el PP viene denunciando. Además, será una rebaja fiscal «sin menoscabo de los servicios públicos, del presupuesto. Y sin menoscabo, también, todo lo contrario, de nuestra cohesión y nuestro sistema de bienestar social», según ha anunciado hoy Mazón.

El PP lleva meses exigiendo a Ximo Puig que revierta en los valencianos el exceso de recaudación de la Generalitat desde el inicio de la crisis, que estiman en 1.500 millones de euros, sin que el presidente valenciano lo haya hecho. De modo, que para garantizar que todo ese dinero vuelve a los bolsillos de los valencianos, Mazón ha anunciado hoy que será él quien devuelva ese capital a los valencianos si gobierna, con su reforma fiscal, que cuantifica un ahorro para los bolsillos de los ciudadanos de, precisamente, esos 1.500 millones.

Según ha explicado Mazón, «Puig nos propuso una rebaja de 150 millones. La diferencia -entre la que él propone y la de Puig- es de 10 a 1. Nosotros proponemos devolverles a los ciudadanos el 100% de lo que se les está recaudando de más». Además, ha señalado que «convendría saber» cuándo lo quiere aplicar y cuál es la tarifa «porque no nos la ha dicho». El presidente del PP valenciano ha agregado que, en cualquier caso, pediría a Puig «algo de rigor», porque «anunciar bajadas de impuestos a las rentas inferiores a 10.000 euros, cuando están exentas de tributación llama la atención: no le veo mucho de rigor a la propuesta».

No obstante, Mazón ha sostenido también que si hay «algún tipo de debate por pequeño, insuficiente, tardío en el Partido Socialista entiendo que es un camino que estamos marcando muchos, desde hace mucho tiempo con bastante más rigor y algo más de seriedad». «La cesta de la compra no aguanta más -ha afirmado- y anuncios como éste que buscan algún tinte cosmético o algún tinte mediático, me alegra que produzcan algún tipo de reflexión. Doy la bienvenida a por lo menos poder hablar de esto».