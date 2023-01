Mazón descoloca a Sánchez y Puig: optará a presidir la Generalitat desde la lista del PP en Alicante

El presidente del Partido Popular Comunidad Valenciana Carlos Mazón se convertirá el próximo 28 de mayo en el primer aspirante a presidir la Generalitat Valenciana que se presentará a unas elecciones autonómicas como cabeza de lista del PP por la circunscripción de Alicante. Será la actual sindica de los populares en las Cortes Valencianas María José Catalá quien lidere la lista por la circunscripción de Valencia. Y el ex presidente de la Generalitat Alberto Fabra, el número 1 por Castellón. La decisión de Mazón, que no obedece a estrategia electoral, según él mismo ha afirmado, descoloca los planteamientos tanto de Pedro Sánchez como de Ximo Puig.

Mazón ha hecho pública esta decisión esta misma mañana en el transcurso del Foro Alicante. Y ha negado tajantemente que la determinación tenga que ver con cuestiones electorales o electoralistas: «No es una decisión de estrategia electoral». «Vivo en Playa San Juan, he nacido en Alicante. Y me parece lo normal que concurra a las elecciones a la Generalitat Valenciana por Alicante», ha explicado Mazón en torno a la citada decisión.

Pero pese a ello, lo cierto es que su decisión desarbola cualquier planteamiento de Pedro Sánchez y Ximo Puig respecto a los próximos comicios, en los que las encuestas y sondeos auguran una reñida pugna por cuanto la situación actual es casi de un empate técnico entre bloques con el PP como lista más votada, casi duplicando el número de escaños (de 19 ahora a 37).

Ximo Puig lleva tiempo buscando ir a las elecciones acompañado de sus alcaldes con el fin de que los posibles votos que éstos arrastren le sirvan también a él para sumar en unos comicios en los que las encuestas arrojan un empate técnico entre bloques. La importancia de concurrir con sus alcaldes es una de las causas de por qué hasta ahora Ximo Puig ha decidido no adelantar las elecciones y esperar a acudir a las urnas el 28 de mayo próximo.

Maria José Catalá es, también, la candidata del PP a la Alcaldía de Valencia y a la que todas las encuestas dan ya como ganadora de los comicios locales y relevo del nacionalista Joan Ribó al frente del Gobierno local de la ciudad, con lo que en cierto modo se diluye el efecto que Ximo Puig podía esperar. El caudal de votos que ella puede aportar desde la cabeza de ambas listas sumado al de Mazón en Alicante, puede resultar determinante para decantar la Presidencia de la Generalitat.

La decisión de Carlos Mazón tiene además toda la lógica: Alicante es su tierra. Él es presidente de la Diputación de Alicante y su presencia a lo largo y ancho de los 141 municipios que conforman esta provincia ha sido una constante en los últimos 4 años, con numerosos planes dirigidos a ayuntamientos, colectivos y personas.

Si bien en el caso de Mazón, tal como ha dejado sentado en el Foro Alicante, su decisión corresponde a una cuestión que nada tiene que ver con la estrategia electoral, lo cierto es que de rebote genera un grave problema a Ximo Puig. Por tanto, la de Mazón es una decisión tomada desde el corazón y la lógica, pero sus consecuencias para Puig pueden resultar graves. De momento, le obligan a repensar, a él sí, su estrategia.