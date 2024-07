Mazón advierte que «regular» la libertad de prensa es «la antesala de repúblicas antidemocráticas»

El 16 de junio de este 2024, el presidente del Gobierno el socialista Pedro Sánchez ha anunciado la inminente presentación de un plan «de acción democrática» para «acabar» con lo que él considera la «impunidad» de lo que también él califica de «pseudomedios».

Este lunes, el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, el líder autonómico que ha hecho de la libertad la bandera de la Comunidad Valenciana, ha lanzado dos serias advertencias sobre las intenciones de Sánchez. Una, que «regular la libertad de prensa», como pretende Sánchez, «es antesala de repúblicas antidemocrática». Y la otras que «esta sociedad no es consciente del lawfare mediático en que se está metiendo el Gobierno».

Mazón se ha manifestado así al ser preguntado por OKDIARIO cuál era la opinión de un liberal como él ante la estrategia puesta en marcha por Pedro Sánchez para silenciar a los médicos críticos. Y a este respecto ha confesado que: «Estoy atónito ante lo que estoy escuchando».

Si bien el presidente valenciano ha afirmado que «la letra todavía no la conocemos», en referencia a cómo se van a concretar las intenciones de Pedro Sánchez en un texto legal, sí ha advertido que: «La música que se nos está contando es una de las más antidemocráticas que hemos escuchado a lo largo de nuestra transición y de nuestra democracia».

Mazón, contra las «Repúblicas antidemocráticas»

Mazón ha advertido que: «Jugar con la libertad de prensa, porque a mí no me gusta lo que están diciendo los periodistas, y querer regular la libertad de prensa es la antesala, como hemos visto en otros momentos, de repúblicas antidemocráticas».

El presidente valenciano ha advertido también que «cualquier proceso de falta de democracia que hayamos visto en cualquier país del mundo, tiene una serie de requisitos previos que siempre se cumplen». Y ha enumerado dos: «Amenazar la libertad de prensa y amenazar la libertad de los jueces son dos requisitos fundamentales para convertirnos en una república antidemocrática. Este es uno de los caminos más peligrosos que tenemos».

Mazón critica la «deriva antidemocrática» de Sánchez

Mazón ha puesto como ejemplo que «yo recibo titulares que no me gustan, como todos los políticos, con los que no estoy de acuerdo, como todos los políticos», para, a continuación, añadir que frente a ello: «Ir a decirle a un señor usted no puede hacer nada que esté en mi contra y, a continuación, le amenazó con dinero institucional, que es dinero de todos para poder anunciar, si usted no escribe como yo quiero esto, que es la música que estamos escuchando, es una de las derivas antidemocráticas y una de las mayores alarmas que creo que tenemos que tener todos en estos momentos de la democracia».

El líder del PP valenciano ha situado la causa de esa deriva del presidente del Gobierno en que Sánchez está «atenazado», por las «enormes sospechas que hay, sobre todo, de su entorno». Y, ante ello, su «única reacción es señalar los jueces, a los medios de comunicación, jugar con dinero de los medios de comunicación legítimo que le corresponden para poder informar de las cosas normales a la ciudadanía».

Mazón ha vuelto a reiterar que «la deriva es extraordinariamente peligrosa». Hasta el punto de que según ha dicho, él cree que «esta sociedad aún no es consciente de la gravísima amenaza que supone esta especie de lawfare mediático en el que se está metiendo el Gobierno de España».