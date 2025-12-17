Llorca reclama a Sánchez la financiación, el Corredor Mediterráneo, más agua y la vuelta de la Dama

Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana ha puesto sobre la mesa de la Moncloa los problemas que más acucian a los empresarios, a los sectores productivos y al futuro de la Comunidad Valenciana. En concreto, la financiación autonómica, las infraestructuras, el agua, la pesca, la asfixia del sector cerámico y el atraso que acumulan las obras del Corredor Mediterráneo. Pero, también, ha incluido en el dossier que ha entregado a Pedro Sánchez una reivindicación histórica: la vuelta de la Dama a Elche. Un guiño, este último, a la tercera ciudad de la Comunidad Valenciana. Pero, sobre todo, un mensaje muy claro a Sánchez en referencia a que los acuerdos adquiridos por el presidente del Gobierno con Carlos Mazón hace ahora 14 meses y también en Moncloa y que nunca se han cumplido.

De facto, con ello, el nuevo presidente de la Generalitat ha dejado muy claro a Sánchez que está por el diálogo y por la colaboración. Pero, también, que los compromisos se adquieren para cumplirse y que él defenderá a la Comunidad Valenciana por encima de cualquier otra cuestión.

En materia de financiación autonómica, Llorca ha recordado a Pérez Sánchez que la Valenciana es la Autonomía «peor financiada» del España. Y que el 80% de la deuda de la Generalitat, más de 40.000 millones, procede de la infrafinanciación. Y que, a día de hoy, la condonación de la deuda que pretende el Ejecutivo de Sánchez no es una solución: «Sería como aceptar la pedrea cuando otro se está llevando el premio», ha manifestado Pérez Llorca en una clara alusión a lo que ese hecho supone para la Comunidad Valenciana en comparación con Cataluña.

Es más, Pérez Llorca ha lanzado otra advertencia muy seria acerca de ese nuevo proyecto de financiación autonómica que pretende presentar Moncloa en enero: «Podrá mejorar las condiciones, pero esa no es la solución. Tiene que garantizar que cada valenciano tenga lo que merece», ha destacado Llorca en lo que ha sonado a condición indispensable para contar con el apoyo de la Generalitat.

Además, Pérez Llorca ha propuesto a Sánchez que mientras esa reforma del sistema de financiación autonómico se negocia y hasta que salga adelante, no en un despacho, sino por la mayoría necesaria en el Congreso, que haya un fondo de nivelación transitorio que se equipare a los valencianos con la financiación de otras Autonomías. Y ha pedido también a Pedro Sánchez que ordene la vuelta a la Mesa de la Financiación Justa del PSOE valenciano. Los socialistas abandonaron esa Mesa hace un año.

En materia de agua, Pérez Llorca ha reclamado a Pedro Sánchez la «necesidad» de mantener el Trasvase Tajo-Segura. Pero, ha visto «poca voluntad de diálogo». Sánchez ha incidido, por el contrario, en que su Gobierno está apostando por la desalación. Y Pérez Llorca le ha transmitido que antes de apostar por la desalación tienen que estar terminadas todas las infraestructuras que permiten llevar ese agua desalada de origen a destino, sea cual sea, cosa que ahora no ocurre.

Y, también, ha solicitado una comisión técnica del agua, que sea la que haga los pertinentes informes técnicos. Y que a tenor de ellos se calculen los canales ecológicos que afectan al Tajo-Segura. De facto, que sean los técnicos y expertos los que decidan la cantidad de agua que debe ir del Tajo al Segura y no los políticos de turno en función de lo que en cada momento les interesa o les deja de interesar

En materia de Infraestructuras, el presidente valenciano se ha posicionado claramente con los empresarios de la región con el Corredor Mediterráneo. Y Sánchez, con el ministro Puente. En base a ello, «él lo ve muy avanzado y yo muy atrasado», ha explicado Pérez Llorca. Pero lo cierto es que la visión de Llorca y de los empresarios lo es también la de la Comunidad Valenciana en su conjunto en este tema. La impresión más extendida en este territorio es que las obras no avanzan, ni de lejos, al ritmo que deberían.

En el ámbito de la Cerámica, que afecta esencialmente a Castellón, Llorca ha puesto sobre la mesa la crítica situación que atraviesa. Ha hablado varias veces de que las condiciones actuales amenazan al sector con la desaparición. Y, como ejemplo, ha puesto las medidas para proteger el sector puestas en marcha en Italia por el Gobierno de Giorgia Meloni frente a la desprotección y la inquietud en que viven las empresas azulejeras españolas.

En materia de educación y cultura, las reivindicaciones que ha presentado la Generalitat Valenciana a Pedro Sánchez son numerosas. Y están contenidas en el dossier que Llorca ha entregado al presidente del Gobierno. Pero, una, llama la atención. la que reclama la vuelta a la Elche de su emblemática Dama.

No se trata de una petición más. Es lo que reclama la ciudad de Elche, la tercera de la Comunidad Valenciana. Pero, sobre todo, es el paradigma del compromiso adquirido el 4 de octubre de 2024 por Sánchez con Mazón, también en Moncloa. Y que nunca se ha cumplido. De hecho, en su dossier, Pérez Llorca refleja que: «El Gobierno tiene la obligación de la cesión temporal de una pieza tan importante para la ciudad de Elche y toda la Comunidad Valenciana como es la Dama de Elche».

Los otros tres acuerdos alcanzados por Sánchez y Mazón aquel 4 de octubre, tampoco tomaron cuerpo. Apenas 19 días después de aquella reunión, la DANA arrasó decena de localidades de la provincia de Valencia. Ahora, el nuevo Gobierno valenciano, vuelve a reclamar la Dama.