El juez decreta prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por el crimen de Sueca

El juez de la plaza Número 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, ha decreto prisión provisional, comunicada y sin fianza para el varón de 48 años que se entregó el pasado sábado y confesó a la Guardia Civil la autoría del crimen de Álex, un niño de 13 años, que había acudido a su domicilio a jugar a la play con el propio hijo del detenido. Además, el hombre queda investigado en la causa, abierta por un delito de asesinato. Todo ello, según han trasladado fuentes del Tribunal Superior de Justica de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Los hechos por los que este martes el detenido ha rendido cuentas ante el juez se produjeron el pasado sábado. Ese día, Álex, como se llamaba la víctima, fue a casa de un amigo a ayudarle con unos temas del ordenador y a jugar a la Play Station. De acuerdo con la investigación, los dos menores se encontraban en una de las habitaciones de la vivienda cuando el padre de uno de ellos entró y, por causas que aún se están investigando, atacó al niño con un cuchillo de cocina. Le asestó varias cuchilladas, mientras el menor intentaba defenderse.

Luego, el homicida confeso se dirigió a la Guardia Civil. Llevaba la ropa ensangrentada. Allí, se entregó y se confesó autor del crimen. Este martes debía comparecer ante el juez, como ha sucedido.

A la llegada al juzgado del detenido se han producido gritos, empujones y escenas de un desgarrado dolor por parte de familiares y amigos de la víctima. Algunos de los presentes incluso han lanzado patadas al vehículo que trasladaba al detenido a las dependencias judiciales, mientras lanzaban gritos como «te vas a pudrir en la cárcel».

Se da la circunstancia de que sobre el autor confeso del crimen se produjo una activación en el sistema VioGen «en años anteriores». Esa activación estaba, sin embargo, «desactivada» desde hace años, tal como confirmó la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, después de que el detenido se entregara.

El sistema VioGen es el de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Se trata de un proceso automático que inicia el Ministerio del Interior. Y su activación se produce con la interposición de una denuncia por un presunto caso, ya sea esta ante dependencias policiales, juzgados o servicios sociales.