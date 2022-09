La propuesta de resolución presentada por las 3 fuerzas del Gobierno valenciano de izquierdas -PSOE, Compromís y Unidas Podemos- sobre la polémica reforma fiscal anunciada por el presidente del Ejecutivo autonómico el socialista Ximo Puig y que ha sembrado un enorme terremoto político en toda España no incluye los anuncios de bajada de impuestos que Ximo Puig realizó anteayer en las Cortes Valencianas en el discurso de apertura del debate de Política General, que hoy con concluye con la presentación y votación de las resoluciones presentadas por cada grupo. El tripartito utiliza así la posibilidad de plantear una propuesta de resolución genérica, lo que le abre las opciones de incorporar o modificar los anuncios de Puig sobre la reforma fiscal en un momento posterior.

Para el PP, que quería conocer el literal de esa propuesta final y estaba abierto al diálogo con el presidente valenciano, como anunció su síndica portavoz María José Catalá en la primera sesión del citado debate, se trata de una «tomadura de pelo».

La referencia al anuncio de la reforma fiscal de Ximo Puig aparece, según las fuentes consultadas, en el punto 13 -el último- de una de las propuestas de resolución presentadas por los 3 grupos parlamentarios que sostienen al Ejecutivo Valenciano: PSOE, Compromís y Unidas Podemos.

En esa propuesta, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, se dice textualmente: «Continuar mejorando la progresividad y la redistribución del sistema tributario valenciano a través de una nueva reforma fiscal que beneficie a las familias con las rentas medias y bajas, y con más contribución de las rentas altas, para soportar la carga derivada de la situación inflacionista como consecuencia de los precios de la energía».

Con este texto, el tripartito utiliza su posibilidad de aprobar una propuesta genérica, que más adelante, posiblemente con los presupuestos, concretará una vez negociada. Pero según otras fuentes, el fondo de la cuestión es que la negociación en torno a lo que supone la reforma fiscal de Puig y algunas medidas en materia impositiva no está cerrada. A diferencia de Puig y los socialistas, Compromís sí dejó claro en sus redes el espíritu de lo que aparece en el contenido de la propuesta presentada ante el registro de las Cortes.

En concreto, Puig anunció como sus 4 primeras propuestas de un total de 76 anunciadas por él, una deducción fiscal de 100 euros para las hipotecas de los jóvenes, un aumento del 10% de la cuantía exenta de tributación para toda la ciudadanía, una nueva tarifa del tramo del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la ampliación en un 10% de todas las deducciones bonificaciones fiscales.

«Tomadura de pelo»

La portavoz popular en las Cortes María José Catalá ha dicho al respecto que «el parche fiscal de Puig no aparece. Nosotros queríamos analizar la propuesta para negociarla, mejorarla y hacerla efectiva». Además, ha calificado de «tomadura de pelo» que el tripartito no presentara ninguna de las propuestas avanzadas por Puig en esa cuestión: «Los anuncios del debate de política general se trasladan a propuestas, se debaten y se pactan. Lo de Puig no tiene nombre».

Se da la circunstancia de que el PP, según ha avanzado Catalá, sí ha presentado una propuesta de resolución concreta con bajada de impuestos. Los populares consideran «insuficiente» la reforma fiscal que presentó Puig: «Nosotros planteamos un ahorro de 1.500 millones. Él, de 150».