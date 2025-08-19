Detenida una mujer en Palma por agredir con un cuchillo a su casera tras discutir por el baño

La Policía Nacional ha detenido a una mujer en Palma por agredir con un cuchillo a su casera tras discutir por el uso del baño. Le provocó un corte en el brazo por lo que tuvo que ser trasladada a un centro hospitalario. Está acusada de un delito de lesiones.

Según ha informado la Jefatura Superior en Baleares a través de un comunicado, los hechos ocurrieron el pasado domingo, poco antes de las cuatro de la tarde, en una vivienda de la calle Manacor, tras producirse una disputa entre las dos mujeres.

Varias patrullas de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar y localizaron a la casera con un corte en el brazo. La mujer explicó a los agentes que desde hacía un tiempo tenía problemas de convivencia con una inquilina.

Momentos antes habían discutido por el uso del baño. Al parecer, la arrestada salió de manera agresiva del aseo y cogió por el pelo a la casera, provocándole que cayera al suelo. Luego, la inquilina cogió un cuchillo de cocina, le cortó en el brazo y huyó del lugar.

La víctima fue trasladada a un hospital donde fue asistida por el corte en el brazo y por contusiones. Los agentes realizaron una batida por la zona para localizar a la presunta agresora.

Horas más tardes la inquilina se personó en dependencias policiales para denunciar a su casera por lesiones leves y amenazas, asegurando que ésta la había amenazado y la golpeó con la puerta llegando a cogerla del cuello. La mujer interpuso una denuncia y aportó un parte médico.

Al tener conocimiento de los hechos, una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional procedió a la detención de la inquilina como presunta autora de un delito de lesiones.