Dimite el subsecretario de la consejera Mollà y revela que la echaron con una llamada de 15 segundos

Alfons Puncel, el hasta ahora subsecretario de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica de la Consejería que dirigía la destituida Mireia Mollá (Compromís) en el Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig, ha dimitido de su cargo. Se trata de la segunda víctima -en este caso voluntaria- que se cobra la crisis de Compromís en el Ejecutivo tras la destitución de la citada Mireia Mollá. No obstante, antes de su marcha, Puncel ha dejado una publicación en sus redes en la que desvela, entre otras cosas y varias reflexiones, que Mireia Mollà fue destituida con una llamada de apenas 15 segundos.

Mireia Mollá fue destituida ayer a instancias de la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Aitana Mas. En una decisión inesperada de puertas afuera. Hoy, el subsecretario de Agricultura Alfons Puncel ha dimitido. Y ha desvelado, en una publicación de su perfil de Facebook que «se la cesa por asuntos de partido», una afirmación que entra frontalmente en colisión con lo afirmado por la citada Aitana Mas, que ha argumentado esta misma mañana que la destitución de la consejera ha sido un asunto de Gobierno, y no de partido.

En un pormenorizado relato de las horas anteriores a la destitución de Mollá, Puncel afirma; «Ayer, cesaron mediante una llamada de Aitana Mas de 15 segundos, y sin dar tiempo para pedir explicación razonable, a la consellera Mireia Mollá Herrera, seguramente porque no había razones para ello, salvo que aceptemos pulpo como animal de compañía. Así fue la cosa».

En un demoledor segundo párrafo, el ya subsecretario señala sin nombrarla a quien todos los indicios apuntan a que es la ex vicepresidenta Mónica Oltra. Dice que a Mollà: «Se la cesa por asuntos de partido lo que ya es una grave distorsión del concepto y la acción política convirtiendo esta noble actividad en un asunto de egos que, sospecho (he de confirmarlo) va más allá de la propia Aitana, siguiendo la máxima de «después de mí, el caos y si yo no voy a estar en política pues me llevo por delante todo lo que quiero».

También, señala al presidente de la Generalitat Valenciana el socialista Ximo Puig: «Se la cesa poniendo encima de la mesa el argumento de «la autonomía de cada partido en la coalición» y «el presidente Ximo Puig Ferrer acepta el criterio». «¿Le quedaba otra opción?», se pregunta Puncel, para responder a continuación: «Vaya usted a saber».

«Para ejecutar este asunto -añade- acuden a excusas auto construidas, a mentiras. Que si estaba negociando presupuestos, que si había lanzado críticas de gestión a otros departamentos, que si no reconocía a la vicepresidenta como tal…., tonterías, falsedades, excusas, mentiras».

Para finalizar, anuncia su dimisión, que justifica «por razones éticas y estéticas». Por Ética «porque no hay razones o las que dicen son despreciables» y por estética «porque las formas de proceder son deplorables. No quiero con mi presencia avalar esas conductas».