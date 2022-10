La sucesora de Oltra desvela que ella hubiera destituido a Mollà cuando llegó al Gobierno de Puig

Los acontecimientos se precipitan a una velocidad vertiginosa en la crisis de Compromís que lo es también del Gobierno valenciano. Esta misma mañana, en el acto de toma de posesión de la nueva consejera de Agricultura Isaura Navarro, que sustituye en el cargo a la destituida Mireia Mollà, la vicepresidenta primera del Gobierno valenciano Aitana Mas ha afirmado que si la decisión de la destitución de Mollà hubiera sido de partido «la habría tomado hace 4 meses» o, lo que es lo mismo, cuando la citada Aitana Mas llegó al cargo en el que relevó a la también dimitida Mónica Oltra.

Mireia Mollà fue destituida ayer como consejera de Agricultura del Gobierno valenciano que preside el socialista Ximo Puig a instancias de la vicepresidenta primera del Ejecutivo Aitana Mas, que no sólo pertenece como Mollà a Compromís, sino que además procede del mismo partido: Iniciativa del Poble Valenciá (Iniciativa del Pueblo Valenciano). Se da la circunstancia de que, además, Aitana Mas sucedió a Mireia Mollá como co portavoz de Iniciativa.

Hoy, tras la toma de posesión de Isaura Navarro como nueva consejera de Agricultura, Aitana Mas ha dicho que la decisión de destituir a Mireia Mollá «fue de Gobierno y no de partido» y ha explicado que las causas que precipitaron la destitución se centraban en «actuaciones que respondían al personalismo más que a la cohesión» del Gobierno valenciano.

En declaraciones recogidas por Europa Press, no obstante, Aitana Mas ha acabado por desvelar que «si hubiera sido una decisión de partido la habría tomado hace 4 meses», lo que evidencia su relación con la crisis de Compromís. No obstante, ha explicado también que esa decisión destituir a Mireia Mollá «no ha sido rápida» y que ella había dejado pasar un tiempo prudente «para que se normalizara la situación, pero no ha sido así».

Relevo en Sanidad

Por otra parte, el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado hoy mismo una batería de decretos. Entre ellos, 2 de la Consejería de Sanidad. Uno, para la salida de Ofelia Gimeno de la dirección general y otro para su nombramiento como secretaria autonómica de Sanidad. Es decir, el puesto que deja vacante Isaura Navarro para incorporarse como máxima responsable de la Consejería de Aricultura.