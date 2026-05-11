Detienen a un hombre con más de 3.000 litros de gasolina para narcolanchas en Almería

La Policía Nacional ha detenido este lunes en Almería a un individuo acusado de un delito de riesgo catastrófico tras ser incautados más de 3.000 litros de gasolina para narcolanchas en una furgoneta de alquiler. El objetivo de este peligroso cargamento inflamable era evidente: abastecer en alta mar a las embarcaciones dedicadas al narcotráfico.

La rápida intervención policial se desencadenó gracias a la pericia de un agente fuera de servicio. Según ha informado la comisaría provincial, este efectivo alertó a sus compañeros tras percatarse de la presencia «sospechosa» del ahora detenido junto a una furgoneta estacionada en un aparcamiento de caravanas, situado en una zona estratégica cerca de la desembocadura del río Andarax.

Tras recibir el aviso, las patrullas se personaron en el lugar y procedieron a inspeccionar el interior del vehículo de carga, que había sido alquilado apenas 24 horas antes.

Provisiones y combustible para el narco

Al abrir las puertas traseras, los agentes confirmaron sus sospechas al hallar un polvorín móvil: 121 garrafas de 25 litros de capacidad llenas hasta los topes, conformando un cargamento total de más de 3.000 litros de gasolina para narcolanchas.

Además de este inmenso volumen de combustible, el vehículo funcionaba como un auténtico centro de suministros para las mafias. La Policía incautó también una embarcación tipo zodiac de color negro, un motor Yamaha de 8 CV, cuatro infladores y una nevera repleta de hielo y carne, acompañada de paquetes de agua, pan y diversas bolsas de comida; provisiones esenciales para sostener largas travesías en el mar.

El negocio del ‘petaqueo’ de gasolina para narcolanchas

Las pruebas recabadas en el lugar por la Brigada Provincial de Policía Científica no dejaron lugar a dudas: el sospechoso interceptado era el titular del contrato de arrendamiento del vehículo. El hombre, que fue detenido de inmediato, es un viejo conocido de las autoridades al que le constan múltiples antecedentes policiales por robo con violencia e intimidación, amenazas y tráfico de drogas.

Según explican los investigadores, este hallazgo encaja a la perfección con la actividad delictiva conocida en el argot policial como el ‘petaqueo’. Este modus operandi consiste en adquirir ingentes cantidades de combustible en estaciones de servicio de bajo coste para, posteriormente, transportarlo en pequeñas embarcaciones y suministrar gasolina para narcolanchas en alta mar.

Esta red de gasolineras flotantes es vital para las mafias del narcotráfico, ya que permite a sus embarcaciones de alta velocidad permanecer largas temporadas en el mar sin necesidad de acercarse a la costa, minimizando drásticamente el riesgo de ser detectadas e interceptadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El material altamente inflamable incautado ha sido entregado a una empresa especializada para garantizar su destrucción segura, mientras que las diligencias del caso ya han sido remitidas al Decanato de los Juzgados de Instrucción de Almería y al Ministerio Fiscal.