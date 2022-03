Mientras la consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, habla de «cacería política de la extrema derecha», Teresa, la menor abusada por su ex marido lucha por sobrevivir. Con pareja, un bebé de poco menos de un año y otro de camino, la joven, que ya es mayor edad, denuncia que no tiene para comer y ni para alimentar a su bebé. Adeuda un mes de luz, dos de agua y el calentador de la casa no funciona. Su situación es tan desesperada que en un estremecedor vídeo para OKDIARIO lanza un grito desesperado de auxilio: «No tenemos para comer».

Teresa es tan pobre que al vivir alejada de cualquier parada de transporte urbano no puede ni siquiera acercarse a Cáritas a pedir alimento, porque no tiene un solo euro para poner gasolina al vehículo y desplazarse. Y, a pie, no lo puede hacer. Está embarazada de su segundo hijo. Y vive su pre-maternidad sumida en la angustia y la desesperación en un lugar de Valencia que se resiste a revelar. Su vida no transcurre entre coches oficiales, pompas y despachos con calefacción, sino en un desesperado día a día en el que hay que medir la comida para que mañana haya que llevarse a la boca.

A lo largo de las últimas semanas, el titular del Juzgado de Instrucción Número 15 de Valencia investiga la presunta ocultación de la denuncia de la entonces menor abusada por el hoy ex marido de Mónica Oltra por parte, supuestamente, de cargos y/o personal de la consejería que la propia Oltra dirige. Un caso que suma ya 13 investigados (antiguos imputados) entre cargos y funcionarios de esa misma consejería y por el que Oltra ha tenido que responder a preguntas de PP, Vox y Ciudadanos en sede parlamentaria.

Este lunes, OKDIARIO ha hablado con Teresa. Y ella relata en primera persona, sin filtros ni paños calientes, cuál es su angustiosa situación personal. Con una voz quebrada, producto de la agónica circunstancia que atraviesa, Teresa dice: «Debemos un mes de luz (220 euros), dos meses de agua (181 euros). Y este mes, como no la paguemos, nos la cortan. No nos queda mucha comida. Al niño, para ducharlo, me toca calentarle agua». Además, adeuda otros 67 euros de gas.

Según explica en el vídeo, su situación se ve agravada porque «vivimos en un sitio donde no tenemos transporte público. Tampoco, tenemos para gasolina…», para confesar a continuación que «si tuviéramos para gasolina, me gustaría ir a Cáritas a pedir alimento». Para, después, mostrar toda la impotencia de su situación: «No sé cómo pedir ya más ayuda», un lamento que coincide con el sonido del llanto de su bebé, que es escucha al fondo. «No me gusta ir pidiendo ayuda. Me siento muy avergonzada. Lo siento mucho. Quien pueda que me ayude».

Antes de despedirse, Teresa con total humildad, añade: «Quería daros a todos las gracias por todo el apoyo que me estáis dando, por toda la fuerza que me estáis ayudando a tener y por la visibilidad que me estáis dando. Mi hijo también os da las gracias y, el que va a venir (está embarazada) también».

Teresa, su pareja y su bebé han sido acogidos con su prima. Cada día, calienta agua para bañar a su bebé. Ella no tiene la misma suerte. El termo del agua caliente está roto y desde el pasado día 3 no sabe lo que es darse una ducha con el agua a la temperatura que el invierno recomienda. Su pareja y ella han abierto un número de móvil donde recibir a través de bizum la solidaridad que cada cual pueda aportar: 670742251.

El abuso

La vida de Teresa se truncó cuando fue abusada por el ex marido de Oltra. Después, encontró trabajo como recepcionista en el hospital de Torrevieja. De titularidad pública pero entonces gestionado por Ribera Salud. Cuando la Consejería de Sanidad que dirige la socialista Ana Barceló recuperó la gestión, Teresa fue despedida. El asunto está en Magistratura. La pasada semana, se conoció también que la Consejería de Oltra había paralizado el expediente de indemnización abierto tras la reclamación presentada por la menor. Pide 240.000 euros frente a los 1.700 que en un primer momento le otorgó la citada consejería.

Pero, mientras todos esos asuntos se resuelven, ella, su bebé y su pareja no tienen para comer, ni para pagar la luz, ni para arreglar el termo con el que bañar con agua caliente a su bebé cada día. Tampoco tienen para comprar ropa al pequeño que va creciendo rápido. Su vida es un calvario, que comenzó cuando fue abusada y que, hasta la fecha, no tiene fin. Por eso, pide ayuda, para intentar salir del pozo mientras espera lo único que ha buscado en su vida, junto a tener la familia que siempre ha ansiado: que se haga justicia.