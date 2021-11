Dan cita para el médico especialista a un joven en Xirivella para dentro de 7 meses. Otro ejemplo del caos de la Sanidad valenciana, que dirige la socialista Ana Barceló.

Si ha pasado a la historia la frase «Vuelva usted mañana», en el caso de la Sanidad valenciana hay que cambiar ‘mañana’ por ‘dentro de siete meses’. Las demoras para la atención al paciente resultan realmente escandalosas y resisten cualquier comparación con los peores registros de la Sanidad en el conjunto del Estado español. Hasta el punto los pacientes valencianos con una espera de hasta 3 meses alcanzan los 26.801, aquellos con demoras entre 3 y 6 meses llegan a los 17.861 y un tercer grupo, cuya demora supera esos 6 meses lo conforman 15.433 valencianos.

El caso que vamos a relatar forma parte de este último grupo. Se trata de un joven de Xirivella que lucha denodadamente por reducir ese tiempo de espera para que le atienda el especialista en la Comunidad Valenciana. Inicialmente, el experto de digestivo no podrá atenderle hasta dentro de 7 meses: en mayo de 2022. El joven no sabe si su patología será más grave de lo que en principio le dijeron. Pero tampoco tiene opciones de saberlo hasta dentro de 7 meses a no ser que acuda al sector privado. Sus posibilidades económicas no le alcanzan para ello.

Las vicisitudes y preocupaciones de este joven comenzaron cuando pidió cita en el centro de salud de Xirivella. Allí, se encontró con que había dos opciones: una, telefónica. Otra, presencial, con una demora de tres semanas, según relata la Cadena Ser. Pero con tesón y voluntad, el joven logró su objetivo. Desde el centro de salud, le derivaron a una cita con el especialista: Tendrá que esperar. Concretamente, 7 meses de demora. Mientras pasan los meses, se le abre un segundo plazo, en este caso de 3 semanas, para comunicar a su médica que el digestivo no podrá recibirle hasta mayo de 2022. Su alternativa es la de recurrir al seguro privado. Pero no se lo puede permitir. De modo, que tendrá que vivir en la incertidumbre durante 7 largos meses si no se remedia.

Las quejas no vienen sólo de los pacientes. Los facultativos del Departamento de Salud de Alcoy han ido presentando las suyas al síndic de Greuges (Defensor del Pueblo de la Comunidad Valenciana) porque tampoco dan abasto. No pueden más. Las bajas por diferentes motivos han mermado un servicio que jamás antes había sido ‘colista’ en cuanto a demoras en el sistema público valenciano y que hoy alcanza una demora de casi 6,5 meses. El síndic ha agrupado todas esas quejas en una de oficio y ha enviado su resolución a la consejera Barceló. El próximo día 13, los facultativos del Departamento de Salud de Alcoy se manifestaran. Están exhaustos y los pacientes siguen esperando a ser atendidos. Pacientes que, como el joven de Xirivella, viven en la incertidumbre de conocer si su caso será grave o no.