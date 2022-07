Miguel Mínguez, el consejero de Sanidad del Gobierno valenciano que dirige el socialista Ximo Puig ha reconocido hoy ante las Cortes Valencianas que «no hay médicos» para cubrir el plan de verano, que preveía la incorporación de 800 facultativos. Mínguez ha reconocido también que los nuevos contratados están lejos también de los que cesaron en mayo y ha desvelado que el sistema valenciano de salud tiene actualmente 1.000 sanitarios de baja a causa del covid, además de los que están de vacaciones. No obstante, el consejero no ha dicho en ningún momento cuántos de los 800 facultativos que el citado plan preveía han podido ser finalmente contratados.

La intervención de Miguel Mínguez se ha producido a instancias del portavoz popular de Sanidad en la Cámara, el diputado José Juan Zaplana. El objetivo era conocer cuántos de esos 800 contratos que debían destinarse a médicos en el plan de verano de la Sanidad valenciana habían podido ser cubiertos. Y no sólo le interesaba al PP, sino a todo el sector médico, porque nadie sabe exactamente cuántos contratos se han hecho y cuantos restan por hacerse. Sanidad no ha revelado este dato. Pero, 800 no han sido a tenor de las palabras del propio consejero, que sí ha reconocido que su Consejería no ha encontrado facultativos.

A partir de ahí, Mínguez ha justificado que el plan de verano de la Sanidad valenciana lleva preparándose desde el pasado marzo , que es dinámico y esta abierto. Si bien se da la circunstancia de que no puede cerrarlo porque no ha encontrado al personal que necesita.

Por tanto, la Generalitat Valenciana sigue buscando médicos y otros profesionales sanitarios para incorporar en cuanto los encuentre. Mínguez ha revelado que, actualmente, hay cerca de un millar de sanitarios de baja porque tienen covid, aunque en principio él no prevé que se trate de bajas de larga duración.

Tampoco, ha negado el argumento de José Juan Zaplana acerca de la apertura de los consultorios, dónde los médicos tienen una media asistencial de 40 pacientes diarios, tal como reveló OKDIARIO. Actualmente, hay 21 consultorios abiertos, frente a los 32 del pasado verano y los 47 que se abrieron en el verano de 2014, el último del Partido Popular al frente del Gobierno valenciano. «Se han abierto todos los que se han podido», ha sostenido Miguel Mínguez a este respecto.