La Consejería de Sanidad señala a los médicos por la huelga y le contestan: «Llámenos y acudiremos»

La Consejería de Sanidad valenciana ha responsabilizado a los facultativos por la inminente huelga que el Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana CESM-CV ha convocado para el próximo lunes, 6 de marzo, después de que fueran estos últimos quienes no han recibido la llamada en el plazo establecido del consejero Miguel Mínguez. Esperaron hasta la noche de este lunes esa llamada. En un comunicado emitido hace unas horas, la citada Consejería «lamenta la ruptura unilateral de las negociaciones para evitar» la mencionada huelga. A lo que el sindicato le ha respondido de inmediato: «Llámenos y acudiremos».

Según fuentes del Sindicato Médico y tal como publicó OKDIARIO, los facultativos hicieron un último esfuerzo con motivo de unas jornadas en Castellón. Allí, y siempre según esas fuentes, el consejero Mínguez acordó llamarles este lunes. Pero esa llamada no se produjo. El objetivo del sindicato era conocer de primera mano la última oferta de la Consejería. Eso, no se ha producido.

De hecho, el Sindicato Médico ha respondido este miércoles a la Consejería de Sanidad en base a cuatro puntos. El primero, negando la mayor: «El Sindicato Médico no ha roto ninguna negociación». Sostiene que han sido «pacientes» esperando una propuesta que «tras 15 días y haberse comprometido a enviárnosla en menos de una de una semana no se nos ha hecho llegar, pese a nuestra insistencia y llamadas sin respuesta».

Defiende, además, que: «Tras la última propuesta que envió» la Consejería de Sanidad, que tildan de «inaceptable en bastantes puntos» ellos respondieron con «una contrapropuesta en 24 horas, de la que sólo hemos recibido la callada por respuesta», por lo que, añaden, «sólo podemos interpretar que es la Administración quien no quiere alcanzar ningún acuerdo con los médicos».

Pese a todo ello, el sindicato afirma que: «Tan sólo tienen que llamarnos y acudiremos, pero mientras no lo hagan no podemos sentarnos a dialogar». Y afirma que: «De la Consejería depende retomar el diálogo y de que su oferta se equipare a la de otras Comunidades Autónomas, que este conflicto finalice». Y agregan que: «Si consideran que se han hecho avances tal relevantes, no entendemos por qué no nos hacen llegar su última oferta».

Recuerda, finalmente, que los puntos negociados con el sindicato médico son «específicos de la problemática» de los facultativos «y en ningún momento se han planteado en mesa sectorial».

Por otra parte, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) ha urgido a la Consejería de Sanidad, también, a que «evite esta convocatoria en un sistema sanitario público que requiere de medidas de mejora sin más demora» y ha sostenido que «comparte» las reivindicaciones del Sindicato Médico.

La huelga de los médicos de la Sanidad Pública Valenciana ha sido convocada por el Sindicato CESM-CV. Está prevista para los lunes 6 de marzo, 3 abril y 8 de mayo. El 6 de marzo, también, está prevista una concentración a las puertas de la Consejería de Sanidad, en Valencia, a las 14 horas.