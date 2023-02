‘No agredas’: SOS de los médicos valencianos indefensos ante la espiral de agresiones en consultas

Hartos de sufrir todo tipo de agresiones tanto físicas como verbales, los facultativos valencianos del Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) y del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) han unido sus fuerzas en una campaña de concienciación sin precedentes para frenar las agresiones a facultativos en el ejercicio de sus funciones en hospitales y centros de salud de la Sanidad valenciana. Y lo ha hecho a través de dos demoledores vídeos: No agredas, dirigido a la ciudadanía y No lo consientas, dirigido a los médicos, en el que se presentan casos reales de denuncias interpuestas ante amenazas del calibre de: «Te voy a vigilar para pegarte». Testimonio, denuncia y reflexión ante una situación que atemoriza a los médicos y que ya ha sido objeto de condenas judiciales en este territorio.

El pasado verano, una médico y una enfermera tuvieron que encerrarse en un consultorio ante la iracunda reacción de un paciente que las amenazaba. Esta misma semana, una sanitaria ha pedido la baja por ansiedad después de que una mujer y su pareja la insultaran en un centro de salud. Son los efectos colaterales de la crisis de la Sanidad valenciana, que preocupan a los facultativos, a sus familias y hasta a los pacientes que viven impotentes escenas como la de una persona que estrelló un bate de beisbol sobre la recepción de un consultorio, como publicó OKDIARIO.

Ante tal disparate, los médicos han decidido no aguantar más. Y han marcado una primera línea de resistencia fundamentada en la concienciación, porque muchos de esos consultorios carecen de guardias de seguridad.

No agredas, el vídeo que ilustra esta información, está basado en sentencias por agredir a médicos en las consultas. Con una música que pone los pelos de punta, la primera imagen revela una espeluznante amenaza sufrida por un médico: «Te voy a meter en un contenedor y te voy a mandar a tu país», vertida, según el propio vídeo, tras llegar el paciente tarde a la consulta.

En otro caso, en el centro de salud de Villafranqueza, una pedanía pegada a Alicante, la amenaza se produjo por la revisión de una medicación: «Te voy a vigilar para pegarte». Pero hay más. En el centro de salud de La Bassa, en Alcoy, un paciente, por el tiempo de espera, amenazó al médico: «Te escupo y te doy un tortazo si me apetece».

Ante todo ello, los médicos confiesan en el vídeo que: «A nosotros también nos desvelan las listas de espera» y: «A nosotros también nos preocupa no poder dedicarte más tiempo». Para a continuación enviar el mensaje central: «No descargues tu frustración en los médicos. No agredas».

El vídeo concluye recordando que un delito de lesiones está penado con hasta 5 años de prisión, uno de amenazas con la misma condena y uno de atentado con hasta 3 años. Es la manera cómo los médicos abandonados por Ximo Puig han alzado la voz para detener la ola de agresiones físicas y verbales que inunda la Sanidad valenciana.

Además, hay otro vídeo: No lo consientas, que llama a concienciar a los facultativos recordando algunos casos de condenas. Para esta primera acción, que no será la última, se han preparado carteles informativos con el marco jurídico que les protege y las consecuencias para el agresor.