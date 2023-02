Los médicos valencianos también mantienen su huelga porque las reivindicaciones siguen sin respuesta

El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) mantiene convocada su huelga que incluye paros en todos los servicios del sistema público todos los primeros lunes de mes a partir del 6 de marzo. La movilización se mantendrá hasta que la Consejería de Sanidad no presente un documento con medidas concretas y satisfactorio para sus reivindicaciones, lo que no se ha producido. Inicialmente, estaba prevista una última cita entre las partes esta misma semana, pero la Consejería de Sanidad no ha convocado a los facultativos. Ahora, ya, el cronómetro sí corre hacia atrás, porque con anterioridad al 6 de marzo, la próxima semana por tanto, deben quedar establecidos los servicios mínimos.

Esta huelga de médicos del sistema de salud público valenciano es paralela y distinta a la de los trabajadores laborales a extinguir del hospital de Torrevieja, que este jueves adelantó OKDIARIO. De consumarse, supondrá que el Ejecutivo valenciano de izquierdas que preside el socialista Ximo Puig afrontará una primavera electoral con dos movilizaciones en marcha a gran escala, la del departamento de Salud de Torrevieja y la de los facultativos de toda la Comunidad Valenciana.

El anuncio de la convocatoria de huelga impulsada en territorio valenciano por el Sindicato Médico CESM-CV se produjo el 29 de noviembre del pasado año 2022. Por tanto hace casi tres meses. Ya entonces, el sindicato advirtió que iba a poner en marcha de inmediato los mecanismos para realizar la convocatoria. Y que mantendría la huelga hasta contar con un acuerdo cerrado con la Generalitat Valenciana y que diera respuesta a sus reivindicaciones profesionales.

Tres meses después, los médicos han devuelto dos propuestas a la Consejería por resultar inconcretas y no dar respuesta a sus reivindicaciones. Hace varios días, las partes acordaron que la Administración trasladaría una nueva propuesta este martes o este miércoles, lo que no se produjo.

El sindicato mantiene que su intención siempre ha sido y es alcanzar un acuerdo. De hecho, sus rectores ya retrasaron una primera convocatoria de huelga por responsabilidad profesional ante el repunte de gripe y covid en enero y febrero. En esa misma línea, mantendrá abiertas las líneas de comunicación con la Consejería casi hasta el último momento, por lo que no es descartable una última reunión a inicios o mediados de la próxima semana. Pero de momento eso no se ha producido y la huelga sigue convocada.